Darío Lopilato fue internado y será operado en las próximas horas: qué le pasó

En ese contexto, su regreso a la actividad dependerá de cómo responda a la intervención y a las etapas posteriores del tratamiento. Mientras tanto, tanto la producción de Viralizados como sus compañeros de trabajo deberán reprogramar los compromisos pendientes hasta que el actor pueda reincorporarse.

A pesar del impacto que generó la noticia, el panorama es alentador dentro de todo: se trata de una lesión frecuente en el ámbito deportivo y con buen pronóstico si se siguen las indicaciones médicas.