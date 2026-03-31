Brasil 2026: los lugares ideales para pasar unas vacaciones de invierno increíbles

Praia do Rosa

Esta bahía es considerada una de las más lindas de la región por su entorno natural bien conservado. Ofrece distintas opciones de alojamiento y una buena oferta gastronómica, en un ambiente relajado.

Praia do Rosa Praia do Rosa, durante julio, permite el avistaje de ballenas francas en la costa sur de Santa Catarina. Pexels

Durante julio se vuelve un punto clave para el avistaje de ballenas francas en la costa sur de Santa Catarina. El aeropuerto más cercano es Florianópolis, a unos 90 kilómetros. Además del espectáculo natural, se pueden realizar actividades como caminatas, cabalgatas, ciclismo de montaña y surf.

Bonito

Reconocido como uno de los principales destinos de ecoturismo de Brasil, Bonito destaca por sus ríos de aguas transparentes, cavernas y biodiversidad. Es ideal para quienes buscan una experiencia en contacto directo con la naturaleza.

Bonito Una de las actividades más populares de Bonito es el snorkel y el buceo en la Laguna Misteriosa.

La forma más práctica de llegar es volar a Campo Grande y luego trasladarse vía carretera. Entre las actividades más populares se encuentran el snorkel y el buceo en sitios como la Laguna Misteriosa, además de excursiones en el Acuario Natural, el Río de la Plata y el Río Sucuri.

Fernando de Noronha

Este archipiélago protegido, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los destinos más exclusivos del país. El ingreso está regulado, lo que ayuda a preservar su entorno natural.

Noronha.jpg Fernando de Noronha es reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Quienes logran visitarlo encuentran playas de aguas cálidas, fauna marina y paisajes únicos. Uno de sus puntos más destacados es Praia do Sancho. Es un lugar ideal para descansar, desconectarse y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.