Brasil 2026: los lugares ideales para pasar unas vacaciones de invierno increíbles
La calidez de sus ciudadanos y la gastronomía de excelentísimo nivel son los pilares de estos destinos. Los detalles en la nota.
Sudamérica presenta un amplio abanico de paisajes que se adaptan a los gustos de todos los viajeros: desde playas cálidas hasta montañas imponentes, cada destino de la región destaca por la calidez de sus habitantes y la rica historia con la que se encuentran. Es por este motivo que el territorio sudamericano es uno de los más elegidos para descansar durante las vacaciones.
Dentro de ese mapa turístico, Brasil sobresale con una propuesta difícil de igualar. Sus extensas costas, el clima agradable durante gran parte del año y una identidad cultural única generan el escenario ideal para combinar descanso y naturaleza en un mismo destino.
Los cuatro lugares para ir en las vacaciones de invierno
Brasil está dividido, en total, en 27 estados federales que cautivan la atención de los turistas con su amplio abanico de propuestas. Estos son los cuatro lugares para vacacionar durante el invierno.
Trancoso
Ubicado al sur del estado de Bahía, Trancoso se caracteriza por un clima estable durante los 365 días del año. Es un destino que combina hospedajes de primer nivel y una propuesta gastronómica cautivante, ideal para quienes buscan tranquilidad. Durante el invierno resulta especialmente atractivo, ya que hay menos afluencia de turistas.
El acceso más común es a través de Porto Seguro. Desde allí hay que cruzar el río en balsa y continuar por Arraial d’Ajuda. Entre sus principales atractivos aparecen playas como Praia do Espelho y Praia dos Nativos, además de un centro pintoresco con bares y restaurantes.
Praia do Rosa
Esta bahía es considerada una de las más lindas de la región por su entorno natural bien conservado. Ofrece distintas opciones de alojamiento y una buena oferta gastronómica, en un ambiente relajado.
Durante julio se vuelve un punto clave para el avistaje de ballenas francas en la costa sur de Santa Catarina. El aeropuerto más cercano es Florianópolis, a unos 90 kilómetros. Además del espectáculo natural, se pueden realizar actividades como caminatas, cabalgatas, ciclismo de montaña y surf.
Bonito
Reconocido como uno de los principales destinos de ecoturismo de Brasil, Bonito destaca por sus ríos de aguas transparentes, cavernas y biodiversidad. Es ideal para quienes buscan una experiencia en contacto directo con la naturaleza.
La forma más práctica de llegar es volar a Campo Grande y luego trasladarse vía carretera. Entre las actividades más populares se encuentran el snorkel y el buceo en sitios como la Laguna Misteriosa, además de excursiones en el Acuario Natural, el Río de la Plata y el Río Sucuri.
Fernando de Noronha
Este archipiélago protegido, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es uno de los destinos más exclusivos del país. El ingreso está regulado, lo que ayuda a preservar su entorno natural.
Quienes logran visitarlo encuentran playas de aguas cálidas, fauna marina y paisajes únicos. Uno de sus puntos más destacados es Praia do Sancho. Es un lugar ideal para descansar, desconectarse y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.
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