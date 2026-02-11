Loto Plus: control en vivo de los números ganadores del sorteo 3856 del miércoles 11 de febrero
En vivo los sorteos del Loto Plus en minutouno.com. La jugada súper millonaria de la lotería de la Ciudad de Buenos Aires.
Loto Plus y el sorteo 3856 de la noche de este miércoles 11 de febrero de 2026, con un pozo de varios miles de millones de pesos.
Seguí en minutouno.com los sorteos del Loto Plus, el juego millonario de la Ciudad de Buenos Aires.
Sorteo del Loto Plus del miércoles 11 de febrero
NÚMERO PLUS
- 6
TRADICIONAL
- Nros: 07 34 40 21 28 36
- VACANTE
MATCH
- Nros: 15 17 34 40 25 24
- Vacante
DESQUITE
- Nros: 19 30 29 02 28 37
- Vacante
SALE O SALE
- Nros: 6 28 33 38 39 40
- 3 ganadores c/5 aciertos: $ 11.621.574 para cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Miércoles y sábados, 22.10 horas.
POZO ESTIMADO
- $20.535.000.000.-
CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS
Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.
Contás con 4 modalidades:
- TRADICIONAL
- MATCH
- DESQUITE
- SALE O SALE
DATOS
- Además hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
- Valor de la apuesta $3.000. Tiene pozo acumulado. 2 Sorteos semanales.
