Mapa en vivo de las lluvias de hoy miércoles en Buenos Aires: a qué hora se larga y cuándo mejora el clima

Embed

Cómo sigue el clima en el AMBA

El ingreso de un frente frío y la inestabilidad del miércoles influiría en el termómetro para las jornadas siguientes. Por eso, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en la madrugada, y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche, con marcas de entre 21 y 28 grados.

En el cierre de la semana, el viernes se espera con buen tiempo: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 19 grados de mínima y 27 de máxima.

La jornada más templada sería el sábado, para cuando el SMN prevé todavía cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que subiría a 26.

El domingo, transcurría con condiciones similares, ya que se espera cielo mayormente nublado, con marcas de entre 20 y 27 grados; mientras que el lunes, feriado de Carnaval, tendría un leve ascenso térmico, con mínima de 20 grados pero máxima de 31.

Del mismo modo, el martes de Carnaval se anticipa, por ahora, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.