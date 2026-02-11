Mapa en vivo de las lluvias de hoy miércoles en Buenos Aires: a qué hora se larga y cuándo mejora el clima
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus pronósticos de lluvias para este miércoles en el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima, el regreso de la inestabilidad al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) resulta inminente, con lluvias que prometen un brusco descenso de las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El miércoles comenzó con buen clima pero las condiciones tenderían a desmejorar en las próximas horas. La jornada transcurre con cielo parcialmente nublado, mientras que hay pronósticos de chaparrones para la noche.
En cuanto al calor, se mantiene alto el termómetro, con marcas de entre 23 a 31 grados, pero a la espera de un descenso para los próximos días, incluyendo el fin de semana largo.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El ingreso de un frente frío y la inestabilidad del miércoles influiría en el termómetro para las jornadas siguientes. Por eso, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en la madrugada, y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche, con marcas de entre 21 y 28 grados.
En el cierre de la semana, el viernes se espera con buen tiempo: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 19 grados de mínima y 27 de máxima.
La jornada más templada sería el sábado, para cuando el SMN prevé todavía cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que subiría a 26.
El domingo, transcurría con condiciones similares, ya que se espera cielo mayormente nublado, con marcas de entre 20 y 27 grados; mientras que el lunes, feriado de Carnaval, tendría un leve ascenso térmico, con mínima de 20 grados pero máxima de 31.
Del mismo modo, el martes de Carnaval se anticipa, por ahora, con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.
