Alerta naranja por fuertes tormentas para este jueves: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo advirtió por una complicada jornada de jueves para varios sectores del país. Enterate acá todos los detalles.
Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aguarda por el descenso de la temperatura máxima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de fuertes tormentas para varias provincias en la jornada de este jueves, teniendo algunas una alerta amarilla y otras la advertencia naranja.
En este sentido, el organismo detalló las recomendaciones a tener en cuenta ante las intensas precipitaciones que se avecinan.
Alerta naranja para Santa Fe y Entre Ríos: qué dice el SMN
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 8 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
