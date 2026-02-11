El destino más barato del mundo para ir a conocer: dónde es
En 2026, un país caribeño se quedó con el primer puesto como el destino más barato del mundo para vacacionar.
El informe, elaborado por especialistas del sector turístico, analizó cuánto dinero gasta en promedio un visitante en distintos países, contemplando alojamiento, gastronomía, actividades y servicios. El resultado sorprendió a muchos: lidera el ranking como el país más accesible para viajar este año.
Mientras otros destinos de la región muestran cifras considerablemente más elevadas, este país centroamericano se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan naturaleza, cultura y mar turquesa sin gastar una fortuna.
El lugar más barato para ir a vacacionar
De acuerdo al relevamiento realizado por expertos en viajes de Go2Africa, un turista gasta en promedio US$329 durante su estadía en Honduras, una cifra que lo ubica como el país más económico del ranking 2026.
El análisis tiene en cuenta el gasto promedio por visitante y permite comparar qué destinos resultan más accesibles en términos generales. Si bien el presupuesto final siempre depende del tipo de viaje, la duración de la estadía y el estilo del turista, el promedio posiciona a Honduras como la opción más conveniente.
En el otro extremo del listado aparece Panamá, donde el gasto promedio por turista asciende a US$2162, lo que marca una diferencia significativa dentro de la región.
Este contraste refuerza la idea de que Honduras combina bajo costo con una amplia oferta de experiencias, algo que lo vuelve especialmente atractivo en un contexto donde cada vez más personas buscan optimizar su dinero sin resignar calidad.
Qué se puede hacer en Honduras
Más allá del factor económico, Honduras ofrece una variedad de atractivos naturales y culturales que explican por qué cada año recibe más visitantes.
Bucear en las Islas de la Bahía
Guanaja, Roatán y Útila forman parte de este paraíso caribeño ideal para hacer snorkel y buceo. Allí se encuentra la segunda barrera de coral más grande del mundo, lo que convierte a la zona en uno de los puntos favoritos para los amantes del mar.
Recorrer parques nacionales
El país cuenta con más de 10 parques nacionales. Uno de los más destacados es Pico Bonito, un enorme ecosistema con selva, ríos y cascadas donde se puede practicar senderismo y disfrutar de la biodiversidad.
Visitar el lago de Yojoa
Es el lago más grande de Honduras y está rodeado de selva tropical. Además de actividades acuáticas, es un lugar ideal para el avistaje de aves y caminatas en plena naturaleza.
Conocer las ruinas de Copán
Uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes de la región. Sus monumentos y estructuras históricas lo convierten en una parada obligatoria para quienes buscan combinar turismo y cultura.
Recorrer Tegucigalpa
La capital del país, rodeada de montañas, permite conocer el centro histórico, la plaza Morazán, la catedral de San Miguel Arcángel y distintos puntos emblemáticos que muestran la identidad hondureña.
