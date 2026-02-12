MinutoUno

🔴Media sanción para la Reforma Laboral: el Senado la aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra

El Senado aprobó la Reforma Laboral

El Senado aprobó la Reforma Laboral
Política
Reforma Laboral
Senado

Pasada la 1 de la mañana, el Gobierno logró la media sanción con la presencia de Karina Milei y Manuel Adorni.

EN VIVO

En una madrugada decisiva para la gestión de Javier Milei, el Senado de la Nación aprobó en general la Reforma Laboral, . Pasadas las 01:00 horas de este jueves, el tablero del recinto marcó 42 votos afirmativos, otorgándole al oficialismo la victoria en el primer tramo de una sesión maratónica.

La votación fue seguida de cerca por la "mesa chica" del Gobierno, que se hizo presente en el Congreso para garantizar el resultado. Desde el palco oficial, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, observó la aprobación acompañada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli. También fueron de la partida el titular de Diputados, Martín Menem, y Eduardo "Lule" Menem.

La resistencia opositora

El rechazo al proyecto se concentró en el bloque Justicialista y sus aliados. Entre los votos negativos se destacaron el del senador santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico Por Santiago) y los cinco integrantes del bloque Convicción Federal: Fernando Salino, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises y Jesús Fernando Rejal.

Minuto a minuto del debate de la Reforma Laboral en el Senado

La reacción de Javier Milei a la aprobación de la Reforma Laboral

image

El Senado aprobó en general la Reforma Laboral con 42 votos a favor y 30 en contra

image

José Mayans comparó la reforma con un campo de concentración y estalló Patricia Bullrich

El cierre del debate por la reforma laboral en el Senado se vio empañado por un cruce verbal entre el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, y la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La tensión escaló cuando el formoseño trazó un paralelismo entre la Reforma Laboral y el lema de los campos de exterminio nazis.

"Se llama 'ley de modernización laboral'. Es como eso que decía en un campo de concentración: 'El trabajo libera'. Pero era un campo de concentración y de exterminio, y estaba basado en la mentira", disparó Mayans durante su discurso de cierre, desatando la furia de la bancada oficialista.

Ante la comparación, Patricia Bullrich intentó interrumpir al senador kirchnerista solicitando una moción de orden. Sin embargo, Mayans se negó a cederle la palabra y lanzó una chicana directa al pasado de la exministra de Seguridad.

"No, deje hablar. No me interrumpa. Si no, la voy a interrumpir yo cuando hable usted", retrucó Mayans, para luego rematar: "Me quiere cortar el discurso. Que sepa escuchar, acá no está la policía". Seguí leyendo esta nota.

Cruce de José Mayans y Patricia Bullrich

Cruce de José Mayans y Patricia Bullrich

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli, en el palco del Senado

Tras el discurso de José Mayans, el vicepresidenta Victoria Villarruel, anunció la presencia de los funcionarios del Gobierno.

karina milei manuel adorni senado
Axel Kicillof rechazó la Reforma Laboral

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la marcha que terminó frente al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

“Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, expresó Kicillof ante los medios de comunicación.

axel kicillof

La Policía detuvo violentamente a manifestantes en Congreso: las imágenes

Una nueva tarde gris frente al Congreso: mientras el Senado discute el proyecto de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, afuera del recinto una verdadera batalla campal tuvo lugar entre un grupo de 15 violentos que se enfrentó a la Policía y que, presuntamente, serían infiltrados.

No obstante, la jornada represiva estuvo también marcada por las arbitrarias detenciones a un gran número de personas que se encontraban manifestándose. Llamativamente, esto ocurrió cerca de las 19 horas, cuando la marcha ya casi estaba finalizando.

La Policía Federal cruzó el cerco, decidida a llevarse puestos a quienes tuviera por delante. De esta manera, las fuerzas policiales volvieron a protagonizar un violento episodio que, por supuesto, tiene el aval de la gestión libertaria.

En total, se cree que fueron más de 10 personas las que sufrieron una inesperada y represiva detención.

detención policial
El Gobierno se refirió a los incidentes frente al Congreso por la Reforma Laboral: "Izquierda cavernícola"

El Gobierno sigue de cerca los acontecimientos de este miércoles ocurridos adentro y afuera del Congreso de la Nación: mientras en el Senado se empezó a tratar el proyecto de Reforma Laboral, un grupo de encapuchados irrumpió en la manifestación al otro lado de la avenida Entre Ríos y provocó la acción de la Policía Federal y Gendarmería.

"A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin", escribió airado el presidente Javier Milei, adoptando una vez más las siglas de su nuevo latiguillo, "Make Argentina Great Again", que emula a los Estados Unidos.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartió imágenes obtenidas del canal TN en el que se ve lo que el funcionario describió como "la izquierda cavernícola".

adorni milei
Al menos 15 personas encapuchadas originaron la tensión con las fuerzas de seguridad en el Congreso

Un grupo de alrededor de 15 personas causó incidentes este miércoles frente al Congreso mientras se desarrollaba una manifestación de organizaciones sociales, gremiales y de jubilados en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Senado.

congreso
Nancy Pazos, encadenada y amordazada frente al Congreso en defensa del Estatuto del Periodista

La Plaza del Congreso es escenario este miércoles de una impactante imagen: Nancy Pazos encadenada y amordazada frente a la sede del Poder Legislativo, como parte de una acción como presidenta del colectivo Periodistas Argentinas en contra de la eliminación del estatuto del periodista, incluido en el proyecto de Reforma Laboral.

La protesta, que contó con el apoyo de diversas organizaciones gremiales, apuntó contra el capítulo de la ley de modernización laboral que busca derogar normativas específicas del sector de prensa, vigentes desde hace décadas.

nancy pazos
Tensión frente al Congreso por enfrentamientos entre manifestantes y policías

congreso
El minuto de silencio por la muerte de Sandra Mendoza

La exlegisladora murió este miércoles a los 62 años, tras permanecer internada, en grave estado, en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, y antes de comenzar la sesión se realizó un minuto de silencio.

minuto de silencio
Marcha de jubilados y gremios para rechazar la Reforma Laboral

Organizaciones de sindicales, sociales y ciudadanos no afiliados empezaron a reunirse este miércoles frente al Congreso para seguir de cerca el debate en el Senado por la reforma laboral.

La manifestación de los gremios fue convocada por la CGT para las 16, pero los jubilados se presentaron en el Congreso antes del mediodía como cada miércoles para rechazar los ajustes de Javier Milei a sus haberes y pensiones.

Nancy Pazos, encadenada y amordazada frente al Congreso

La Plaza del Congreso es escenario este miércoles de una impactante imagen: Nancy Pazos encadenada y amordazada frente a la sede del Poder Legislativo, como parte de una acción como presidenta del colectivo Periodistas Argentinas en contra de la eliminación del estatuto del periodista, incluido en el proyecto de Reforma Laboral.

La protesta, que contó con el apoyo de diversas organizaciones gremiales, apuntó contra el capítulo de la ley de modernización laboral que busca derogar normativas específicas del sector de prensa, vigentes desde hace décadas.

Cambios de último momento

Este martes, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció el cierre de un acuerdo estratégico con la UCR, el PRO y bloques provinciales.

El proyecto que bajará en el Senado se acordó introduciendo cambios históricos en las indemnizaciones, el derecho a huelga y la estructura de financiamiento de los gremios. De todos modos, para asegurar la mayoría, el oficialismo debió desarmar varios ejes del proyecto original:

  • Pacto Fiscal: Se eliminó la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas, una medida que devolvió 2 billones de pesos a las arcas provinciales, calmando el reclamo de los gobernadores.
  • Caja Sindical: En un gesto hacia la CGT, se mantendrá por dos años el aporte solidario (con tope del 2%) y no se tocarán las cargas destinadas a las obras sociales (6%).
  • Sector Financiero: Los bancos mantendrán la exclusividad en el pago de haberes. Se dio marcha atrás con la habilitación de las billeteras virtuales para esta función, argumentando falta de paridad en las exigencias regulatorias.

Adiós a la indemnización: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Uno de los cambios más profundos es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según el Título II del proyecto, los empleadores deberán realizar una "contribución mensual obligatoria" que oscilará entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial, dependiendo del tamaño de la empresa.

Este fondo capitalizable funcionará como un seguro de desempleo privado. Las empresas podrán optar por este sistema para reemplazar la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LCT. El objetivo es que, ante un despido o retiro, el trabajador cobre de su cuenta individual, sin que la empresa deba desembolsar una suma millonaria de golpe.

