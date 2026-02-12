🔴Media sanción para la Reforma Laboral: el Senado la aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra

La reacción de Javier Milei a la aprobación de la Reforma Laboral
Seguí leyendo esta nota.
EN VIVOPasa a Diputados
Pasada la 1 de la mañana, el Gobierno logró la media sanción con la presencia de Karina Milei y Manuel Adorni.
01:43
01:24
01:08
00:34
11 de febrero | 22:00
11 de febrero | 19:54
11 de febrero | 19:53
11 de febrero | 19:52
11 de febrero | 19:48
11 de febrero | 15:49
11 de febrero | 15:12
11 de febrero | 15:11
11 de febrero | 14:35
11 de febrero | 14:35
11 de febrero | 14:34
En una madrugada decisiva para la gestión de Javier Milei, el Senado de la Nación aprobó en general la Reforma Laboral, . Pasadas las 01:00 horas de este jueves, el tablero del recinto marcó 42 votos afirmativos, otorgándole al oficialismo la victoria en el primer tramo de una sesión maratónica.
La votación fue seguida de cerca por la "mesa chica" del Gobierno, que se hizo presente en el Congreso para garantizar el resultado. Desde el palco oficial, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, observó la aprobación acompañada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli. También fueron de la partida el titular de Diputados, Martín Menem, y Eduardo "Lule" Menem.
El rechazo al proyecto se concentró en el bloque Justicialista y sus aliados. Entre los votos negativos se destacaron el del senador santiagueño Gerardo Zamora (Frente Cívico Por Santiago) y los cinco integrantes del bloque Convicción Federal: Fernando Salino, Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises y Jesús Fernando Rejal.
Te puede interesar
Dejá tu comentario