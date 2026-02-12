🔴Media sanción para la Reforma Laboral: el Senado la aprobó con 42 votos a favor y 30 en contra

Live Blog Post

José Mayans comparó la reforma con un campo de concentración y estalló Patricia Bullrich

El cierre del debate por la reforma laboral en el Senado se vio empañado por un cruce verbal entre el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, y la titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La tensión escaló cuando el formoseño trazó un paralelismo entre la Reforma Laboral y el lema de los campos de exterminio nazis.

"Se llama 'ley de modernización laboral'. Es como eso que decía en un campo de concentración: 'El trabajo libera'. Pero era un campo de concentración y de exterminio, y estaba basado en la mentira", disparó Mayans durante su discurso de cierre, desatando la furia de la bancada oficialista.

Ante la comparación, Patricia Bullrich intentó interrumpir al senador kirchnerista solicitando una moción de orden. Sin embargo, Mayans se negó a cederle la palabra y lanzó una chicana directa al pasado de la exministra de Seguridad.

"No, deje hablar. No me interrumpa. Si no, la voy a interrumpir yo cuando hable usted", retrucó Mayans, para luego rematar: "Me quiere cortar el discurso. Que sepa escuchar, acá no está la policía". Seguí leyendo esta nota.