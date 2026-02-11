De qué murió Sandra Mendoza
La histórica dirigente justicialista chaqueña falleció este miércoles a los 62 años, tras varios días internada en una clínica porteña.
El Partido Justicialista del Chaco confirmó este miércoles el fallecimiento de la exlegisladora provincial y nacional, Sandra Mendoza, quien se encontraba internada en grave estado debido a complicaciones derivadas de enfermedades de base.
La noticia generó una fuerte repercusión en el arco político regional, donde se la recuerda por su vehemencia y su rol activo en la construcción del peronismo provincial.
El fallecimiento de Mendoza en una clínica de Buenos Aires encuentra una explicación más detallada en su historial médico reciente. Según informes de Diario Chaco, la dirigente atravesaba un proceso de desmejora constante desde el último trimestre de 2025, cuando un evento accidental en su domicilio complicó su ya delicado estado de base.
El entorno de la exdiputada nacional confirmó que la salud de Mendoza se volvió extremadamente frágil en los últimos meses debido a dos frentes críticos. Por un lado, sufría diabetes de larga data: esta patología crónica fue el condicionante principal de su salud durante años, requiriendo cuidados constantes que se volvieron más complejos con el tiempo.
A su vez, sufrió un reciente accidente doméstico. En octubre de 2025, Mendoza sufrió una caída o incidente en su hogar que le provocó severos problemas de movilidad. Las secuelas de este hecho no solo limitaron su autonomía, sino que facilitaron la aparición de las infecciones que finalmente agravaron su situación en febrero de 2026.
La combinación de la falta de movilidad y las complicaciones diabéticas generó un "efecto cascada". La internación en la Ciudad de Buenos Aires buscaba estabilizar estas infecciones, pero la fragilidad previa del organismo impidió una respuesta efectiva a los tratamientos intensivos.
La noticia ha causado una profunda conmoción en el Partido Justicialista del Chaco, donde se destaca que, a pesar de sus crecientes dificultades físicas, Mendoza mantuvo su vínculo con la militancia hasta que su estado se volvió irreversible en las últimas horas.
