De qué murió Sandra Mendoza

A su vez, sufrió un reciente accidente doméstico. En octubre de 2025, Mendoza sufrió una caída o incidente en su hogar que le provocó severos problemas de movilidad. Las secuelas de este hecho no solo limitaron su autonomía, sino que facilitaron la aparición de las infecciones que finalmente agravaron su situación en febrero de 2026.

La combinación de la falta de movilidad y las complicaciones diabéticas generó un "efecto cascada". La internación en la Ciudad de Buenos Aires buscaba estabilizar estas infecciones, pero la fragilidad previa del organismo impidió una respuesta efectiva a los tratamientos intensivos.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el Partido Justicialista del Chaco, donde se destaca que, a pesar de sus crecientes dificultades físicas, Mendoza mantuvo su vínculo con la militancia hasta que su estado se volvió irreversible en las últimas horas.