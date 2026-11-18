Las corbetas MEKO 140 fueron diseñadas para cumplir diferentes tareas militares en el mar, desde operaciones de vigilancia y patrullaje hasta misiones de combate. Su equipamiento incluye sistemas de armamento y sensores que les permiten participar en operaciones navales junto con otras unidades de la Armada Argentina.

La licitación

La empresa Servicios Técnicos y Marítimos S.A. fue seleccionada para suministrar los equipos, luego de presentar la oferta más económica entre las tres compañías participantes.

Su propuesta alcanzó los 621 mil dólares, mientras que las otras dos empresas ofrecieron presupuestos de 695.130 y 698.367 dólares, respectivamente.

Los radares serán de la firma Sperry Marine y deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos. Entre ellos, operar en banda X, disponer de antenas de seis pies y contar con pantallas de al menos 25 pulgadas.

El ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y el presidente Javier Milei. Foto: Fuerzas Armadas.

Estos sistemas permiten identificar objetos y embarcaciones cercanas, así como obtener información del entorno marítimo. Su utilización resulta especialmente importante durante maniobras de navegación con poca visibilidad, condiciones meteorológicas adversas o en sectores con intenso tránsito de embarcaciones.

La Armada Argentina ya utiliza tecnología de Sperry Marine desde hace más de dos décadas, por lo que la incorporación de estos dispositivos también permitirá mantener cierta compatibilidad con los sistemas existentes y facilitar las tareas de mantenimiento.

El proceso de compra comenzó en julio de 2026 y el contrato establece un plazo de 13 meses, desde noviembre de 2026 hasta diciembre de 2027. Esto significa que la adjudicación no implica que los radares ya hayan sido entregados o instalados en las embarcaciones.

La adquisición se vincula con un proyecto más amplio de modernización de las corbetas MEKO 140, cuyo objetivo es recuperar y mejorar sus capacidades de navegación y operación.

Con cerca de 40 años de servicio, estas unidades continúan formando parte de la estructura operativa de la Armada Argentina. La renovación de sus equipos de navegación busca prolongar su utilización y mejorar las condiciones de seguridad durante las operaciones marítimas.