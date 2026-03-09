Mercado automotor: los 10 autos 0km más baratos en marzo de 2026 y la sorpresa de las nuevas marcas chinas hoy
Con los precios estables y sin el impuesto al lujo, descubrí cuáles son los autos 0km más baratos y accesibles para comprar hoy mismo en la República Argentina.
Las marcas tradicionales como Fiat, Chevrolet, Ford y Renault siguen dominando mercado automotor argentino, pero ahora surgen alternativas más económicas y eficientes, como Kia o Geely, que buscan captar a conductores que priorizan accesibilidad sin sacrificar desempeño.
Marzo llegó con novedades que aumentaron la incertidumbre: por la intervención del sistema SIOMA de ACARA, los datos de ventas de autos nuevos no se conocieron de inmediato. Aun así, los precios de los 0km se mantuvieron casi congelados y la eliminación del impuesto al lujo hizo que los vehículos premium también bajaran, mientras los autos chinos se presentan como una alternativa accesible en el mercado.
Los autos más baratos en marzo 2026
- Renault Kwid: $26.050.000
- JMEV Easy: $26.460.000
- Fiat Mobi: $27.210.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- Jac S2: $27.860.000
- Fiat Argo: $29.930.000
- Fiat Cronos: $31.120.000
- Citroën C3: $31.200.000
- Peugeot 208: $31.300.000
- Chevrolet Onix: $31.505.900
Si bien algunos modelos perdieron su lugar en el ranking, nuevas opciones ingresan al top ten, como el SUV compacto Jac S2 y el eléctrico JMEV, reflejando la llegada de vehículos alternativos y más económicos al mercado argentino.
Otras opciones de autos accesibles
Aunque no estén en el top ten, varios autos de entrada de gama siguen siendo muy buscados por su precio. El Toyota Yaris se consigue desde $43.284.000, el Volkswagen Polo desde $37.567.500 y el Renault Sandero desde $35.740.000.
En marzo, la mayoría de las marcas mantuvo los precios estables, reflejo de un mercado en baja. Según datos del Ministerio de Justicia, en febrero se patentaron 42.277 autos, un 37% menos que en enero y un 6% menos que en el mismo mes de 2025.
