Mercado automotor: los 10 autos 0km más baratos en marzo de 2026 y la sorpresa de las nuevas marcas chinas hoy

Marzo llegó con novedades que aumentaron la incertidumbre: por la intervención del sistema SIOMA de ACARA, los datos de ventas de autos nuevos no se conocieron de inmediato. Aun así, los precios de los 0km se mantuvieron casi congelados y la eliminación del impuesto al lujo hizo que los vehículos premium también bajaran, mientras los autos chinos se presentan como una alternativa accesible en el mercado.