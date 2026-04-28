Morón: condenaron a un hombre a 20 años de cárcel por abuso con acceso carnal sin contacto físico

condenado por abuso sin contacto fisico El fallo fue dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 4 de Morón.

El modus operandi desde la cárcel

Novillo realizaba las maniobras de captación desde su celda en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana, utilizando un teléfono celular para contactar a la niña. En enero de 2020, el hombre se hizo pasar por un joven a través de la red social Instagram para ganar su confianza.

Con la excusa de una supuesta campaña de modelaje, el agresor le solicitó inicialmente fotografías en ropa interior y luego imágenes sin prendas. Una vez que obtuvo el material, inició una etapa de extorsión constante para obligarla a realizar acciones de índole sexual.

Luego amenazó a la chica con difundir las imágenes o asesinar a su familia. El condenado también le exigió datos de tarjetas de crédito y depósitos de dinero. Estas transacciones se realizaban a través de sistemas de cobro como Pago Fácil y billeteras digitales.

El fiscal del caso, Carlos Oviedo, reveló que el hecho se descubrió gracias a una docente de danzas que escuchó a la nena y alertó a su madre. “Es importante que todo comenzó gracias a la decisión y valentía de una docente que no la juzgó y la orientó”, destacó el funcionario.

condenado por abuso sin contacto fisico Realizaron un allanamiento en el penal donde está alojado el condenado. Foto: captura TN.

Un fallo que marca un camino en la Justicia argentina

El TOC 4 de Morón consideró probado que la víctima estuvo “cautiva” en un verdadero cautiverio psicológico y digital durante más de tres años. En el celular del agresor, los peritos hallaron al menos 719 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

Novillo fue condenado por abuso sexual con acceso carnal, producción y tenencia de imágenes de abuso infantil, promoción de la corrupción de menores, extorsión y defraudación mediante tarjetas de crédito.

El informe psicológico oficial concluyó que la adolescente tenía síntomas de trauma severo, baja autoestima y perturbaciones en el sueño.

El fiscal Oviedo insistió en la importancia de la denuncia y el acompañamiento: “Las instituciones educativas tienen protocolos y deben intervenir. Si la familia no actúa, los directivos están obligados a denunciar”.