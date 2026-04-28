Así salió Diego Spagnuolo de los tribunales de Comodoro Py: "No declaré"

Causa ANDIS: Diego Spagnuolo declaró en Comodoro Py, negó las acusaciones y apuntó a la IA

Días atrás, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la investigación por presuntas irregularidades y supuestos pedidos de coimas dentro del organismo. En su paso por la sede judicial, el exfuncionario rechazó las acusaciones y puso en duda la autenticidad de los audios que desataron el escándalo.

De acuerdo con fuentes judiciales, Spagnuolo realizó un breve descargo ante el juez de la causa y luego decidió no responder preguntas. En ese contexto, dejó asentada su postura frente a los cargos que se le atribuyen: “No tengo nada que ver con los cargos que se me imputan”, expresó.

La estrategia de la defensa se centra en desacreditar las grabaciones que comenzaron a circular públicamente y que derivaron en la apertura de la investigación judicial. Según el exfuncionario, ese material habría sido manipulado.

El planteo fue reforzado por su abogado, Mauricio D'Alessandro, quien aseguró que las grabaciones difundidas “son falsas, están editadas o hechas por inteligencia artificial y fuera de contexto”. En esa línea, el letrado sostuvo que su defendido afirma que “no es su voz” la que aparece en los audios que se viralizaron.

La causa comenzó luego de que se filtraran grabaciones en las que se escucharía a un funcionario hablar sobre un presunto esquema de retornos vinculado a contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ese material generó un fuerte impacto político y derivó en la apertura de una investigación en la Justicia federal.

Tras su declaración en los tribunales, la defensa de Spagnuolo busca instalar la hipótesis de una posible manipulación digital de las grabaciones, mientras la Justicia continúa con el análisis de las pruebas para determinar si los audios son auténticos o si, como sostiene el exdirector de la ANDIS, fueron alterados mediante herramientas tecnológicas.