Autos 0km y el factor dólar: cuáles son los 5 modelos más baratos y cuántos sueldos cuestan

El Fiat Mobi lidera el ranking de los cinco autos 0km más accesibles de la Argentina. Conocé sus precios en dólares y cuántos sueldos se necesitan hoy.

Estos son los modelos de autos 0km más baratos. 

En un país donde los precios giran en torno al dólar y el tipo de cambio marca el ritmo de la economía, los automóviles cero kilómetro se convirtieron en uno de los productos más debatidos. Los modelos más accesibles hoy rondan los $25.000.000, equivalentes a más de 17.800 dólares al valor oficial.

Los autos más baratos en la actualidad no solo llaman la atención por su precio, sino también por ofrecer confort, eficiencia y comodidad en la conducción. Estos modelos cuentan con un rendimiento adecuado para el día a día, haciendo que la experiencia de manejo sea práctica y agradable en todo momento.

Los 0kms mas baratos para comprar

fiat mobi.jpg
El Fiat Mobi tiene un precio que ronda los 18.573 dólares, convirtiéndose en el modelo más accesible en la actualidad.

Entre los diez autos más económicos de hoy y de fines de 2023, solo cinco modelos se mantienen en ambos rankings: el Fiat Mobi, Fiat Cronos, Citroën C3, Toyota Yaris y Chevrolet Onix. Algunos modelos dejaron de ofrecerse y otros fueron lanzamientos recientes.

En octubre de 2023, el más barato era el Citroën C3, con un valor equivalente a 20.800 dólares, seguido por el Fiat Mobi (21.600), el Yaris (22.900), el Onix (23.500) y el Cronos (24.200).

En la actualidad, estos mismos modelos tienen precios en dólares algo distintos: Mobi 18.573, Cronos 21.133, C3 21.180, Yaris 22.720 y Onix 23.600, con ligeros cambios en el orden respecto a hace unos meses. Esta es la cantidad de sueldos que se necesita para acceder a estos modelos:

  • Fiat Mobi: 15 salarios.
  • Fiat Cronos: 17,4 salarios.
  • Toyota Yaris: 18,7 salarios.
  • Citroën C3: 17,4 salarios.
  • Chevrolet Onix: 19,4 salarios.

