Autos 0km y el factor dólar: cuáles son los 5 modelos más baratos y cuántos sueldos cuestan
El Fiat Mobi lidera el ranking de los cinco autos 0km más accesibles de la Argentina. Conocé sus precios en dólares y cuántos sueldos se necesitan hoy.
En un país donde los precios giran en torno al dólar y el tipo de cambio marca el ritmo de la economía, los automóviles cero kilómetro se convirtieron en uno de los productos más debatidos. Los modelos más accesibles hoy rondan los $25.000.000, equivalentes a más de 17.800 dólares al valor oficial.
Los autos más baratos en la actualidad no solo llaman la atención por su precio, sino también por ofrecer confort, eficiencia y comodidad en la conducción. Estos modelos cuentan con un rendimiento adecuado para el día a día, haciendo que la experiencia de manejo sea práctica y agradable en todo momento.
Los 0kms mas baratos para comprar
Entre los diez autos más económicos de hoy y de fines de 2023, solo cinco modelos se mantienen en ambos rankings: el Fiat Mobi, Fiat Cronos, Citroën C3, Toyota Yaris y Chevrolet Onix. Algunos modelos dejaron de ofrecerse y otros fueron lanzamientos recientes.
En octubre de 2023, el más barato era el Citroën C3, con un valor equivalente a 20.800 dólares, seguido por el Fiat Mobi (21.600), el Yaris (22.900), el Onix (23.500) y el Cronos (24.200).
En la actualidad, estos mismos modelos tienen precios en dólares algo distintos: Mobi 18.573, Cronos 21.133, C3 21.180, Yaris 22.720 y Onix 23.600, con ligeros cambios en el orden respecto a hace unos meses. Esta es la cantidad de sueldos que se necesita para acceder a estos modelos:
- Fiat Mobi: 15 salarios.
- Fiat Cronos: 17,4 salarios.
- Toyota Yaris: 18,7 salarios.
- Citroën C3: 17,4 salarios.
- Chevrolet Onix: 19,4 salarios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario