Cuál es el auto 0km más barato en abril 2026
El Renault Kwid lidera la tabla con un precio de $26.360.000. Además, hay opciones chinas que emergen en el mercado automotriz. Descubrí el ranking completo en la nota.
El mercado automotriz mostró una leve mejora en marzo, luego de un febrero con menor nivel de patentamientos. En ese mes se registraron 48.972 unidades, una cifra apenas superior a las 48.389 del mismo período del año anterior, y con un crecimiento más marcado si se compara con febrero, cuando se habían contabilizado 42.027 vehículos.
Aun así, el balance del primer trimestre continúa en terreno negativo. Entre enero y marzo se patentaron 157.455 unidades, lo que representa una caída del 3,1% en relación con el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 162.475 vehículos, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Los 10 modelos más baratos del mes
Para acceder a un auto 0 km en abril, el punto de partida del mercado se ubica en torno a los 26 millones de pesos, valor correspondiente al modelo más accesible de la gama, el Renault Kwid. A partir de allí, el listado de los vehículos más económicos se extiende hasta aproximadamente los 31 millones de pesos.
En este escenario, el ranking de los autos más baratos se fue modificando con la salida de algunos modelos tradicionales y la incorporación de nuevas opciones. Entre ellas aparecen alternativas como el SUV compacto Jac S2 y el vehículo eléctrico JMEV, lo que refleja el avance de las marcas chinas en el mercado local.
- Renault Kwid: $26.360.000
- JMEV Easy 3: u$s18.900
- Fiat Mobi: $27.350.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- JAC S2: u$s19.900
- Fiat Argo: $29.930.000
- Fiat Cronos: $31.120.000
- Citroën C3: $31.360.000
- Peugeot 208: $31.460.000
- Chevrolet Onix: $31.505.900
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