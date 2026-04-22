Cuál es el auto 0km más barato en abril 2026

Los 10 modelos más baratos del mes

Para acceder a un auto 0 km en abril, el punto de partida del mercado se ubica en torno a los 26 millones de pesos, valor correspondiente al modelo más accesible de la gama, el Renault Kwid. A partir de allí, el listado de los vehículos más económicos se extiende hasta aproximadamente los 31 millones de pesos.