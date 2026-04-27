Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas se encuentran en conflicto
La medida de fuerza en respuesta a un conflicto salarial, que afecta a usuarios de la zona norte, cumplió otra jornada este lunes.
El conflicto salarial que mantiene paralizada a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) cumple siete días y el panorama para los usuarios del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es desalentador. Lejos de una solución, el paro de colectivos que se cumplió este lunes podría prolongarse por otra semana.
A la falta de acuerdo salarial se suma una complicación judicial crítica: la Justicia ordenó el secuestro del 40% de la flota, afectando principalmente a las líneas 707 y 333. Esta reducción del parque automotor dificultaría cualquier intento de normalización inmediata del servicio, incluso si se levantara el paro.
Son 427 empleados los que se encuentran en pie de lucha. En diálogo con C5N, Samuel, uno de los choferes afectados, detalló la profundidad de la crisis y reveló que se les adeuda un concepto no remunerativo de $120.000 y cerca de dos meses de viáticos.
El conflicto no es nuevo, y los trabajadores denuncian que desde hace un año y medio perciben sus haberes en cuotas. Los empleados manifiestan su voluntad de trabajar, pero condicionan el regreso a las calles al pago total de lo adeudado.
La asamblea de este lunes se presentaba como determinante para saber si la zona norte continuará sin colectivos, algo que iba a ser comunicado en las próximas horas. Mientras la empresa no normalice los pagos, los choferes mantienen firme la postura de no sacar las unidades, dejando a miles de bonaerenses sin su principal medio de transporte por tiempo indeterminado.
Líneas afectadas por el paro de colectivos en el AMBA
La parálisis total del servicio golpea directamente a miles de pasajeros que utilizan diariamente las líneas 707, 333, 407 y 437. El recorrido de estas unidades es vital para la conectividad en los partidos de:
- San Isidro
- Vicente López
- Escobar
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