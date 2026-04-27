Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas se encuentran en conflicto

La asamblea de este lunes se presentaba como determinante para saber si la zona norte continuará sin colectivos, algo que iba a ser comunicado en las próximas horas. Mientras la empresa no normalice los pagos, los choferes mantienen firme la postura de no sacar las unidades, dejando a miles de bonaerenses sin su principal medio de transporte por tiempo indeterminado.

Líneas afectadas por el paro de colectivos en el AMBA

La parálisis total del servicio golpea directamente a miles de pasajeros que utilizan diariamente las líneas 707, 333, 407 y 437. El recorrido de estas unidades es vital para la conectividad en los partidos de:

San Isidro

Vicente López

Escobar