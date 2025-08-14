Misiones en invierno: una escapada inolvidable con cascadas, selva y aventura en pleno agosto
Entre maravillas naturales, historia viva y actividades al aire libre, Misiones se consolida como uno de los destinos más buscados del invierno. En pleno agosto, la provincia ofrece experiencias únicas para todos los gustos.
Con el receso invernal en marcha, Misiones se presenta como un destino perfecto para quienes buscan combinar naturaleza, aventura y cultura. Desde las icónicas Cataratas del Iguazú hasta los rincones menos conocidos como las minas de Wanda o el Parque Provincial Salto Encantado, la provincia despliega un abanico de actividades que seducen tanto a familias como a parejas o grupos de amigos.
Su riqueza natural y su patrimonio histórico la convierten en una parada obligatoria para viajeros nacionales e internacionales. Los paisajes de selva, los saltos de agua y las tradiciones culturales de la región permiten disfrutar de un viaje que conecta con lo esencial, sin importar la época del año.
Además, Misiones cuenta con una oferta turística diversa, que incluye paseos náuticos, recorridos históricos y excursiones de ecoturismo. Esto, sumado a tarifas accesibles para residentes argentinos y misioneros, la vuelve una escapada ideal para aprovechar en agosto.
Qué se puede hacer en Misiones
Cataratas del Iguazú: maravilla del mundo
En el Parque Nacional Iguazú, los visitantes pueden recorrer los circuitos superior e inferior y acercarse a la impactante Garganta del Diablo. Se ofrecen paseos náuticos, excursiones en 4×4 y caminatas por la selva.
- Entradas: $45.000 general, $15.000 nacionales, $5.000 misioneros.
Saltos del Moconá: una rareza natural
En el Parque Provincial Moconá, las caídas de agua corren paralelas al río, un fenómeno único en el mundo. El paseo náutico sobre el río Uruguay es imperdible.
- Entradas: $15.000 general, $6.000 residentes argentinos, $3.000 misioneros.
Reducciones jesuíticas: historia y espiritualidad
En San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto y Santa María la Mayor, los restos jesuíticos narran la historia de los siglos XVII y XVIII. Un solo ticket permite recorrer las cuatro.
- Entradas: $15.000 general, $6.000 argentinos, $2.000 misioneros.
Wanda: piedras preciosas
Las minas de Wanda permiten ver amatistas, ágatas y topacios, con visitas guiadas a cielo abierto y subterráneas para conocer el proceso de extracción.
Salto Encantado y otros saltos misioneros
En el centro de la provincia, el Parque Provincial Salto Encantado deslumbra con una cascada de más de 60 metros. Es solo uno de los cientos de saltos que se encuentran en toda la región.
- Entradas a parques provinciales: $15.000 general, $6.000 residentes argentinos, $3.000 misioneros.
Con esta variedad de propuestas, Misiones se convierte en un destino que combina aventura, descanso y cultura, ideal para una escapada invernal en pleno agosto.
