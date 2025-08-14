Misiones en invierno: una escapada inolvidable con cascadas, selva y aventura en pleno agosto

Saltos del Moconá: una rareza natural

En el Parque Provincial Moconá, las caídas de agua corren paralelas al río, un fenómeno único en el mundo. El paseo náutico sobre el río Uruguay es imperdible.

Entradas: $15.000 general, $6.000 residentes argentinos, $3.000 misioneros.

Reducciones jesuíticas: historia y espiritualidad

En San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto y Santa María la Mayor, los restos jesuíticos narran la historia de los siglos XVII y XVIII. Un solo ticket permite recorrer las cuatro.

Entradas: $15.000 general, $6.000 argentinos, $2.000 misioneros.

Wanda: piedras preciosas

Las minas de Wanda permiten ver amatistas, ágatas y topacios, con visitas guiadas a cielo abierto y subterráneas para conocer el proceso de extracción.

Salto Encantado y otros saltos misioneros

En el centro de la provincia, el Parque Provincial Salto Encantado deslumbra con una cascada de más de 60 metros. Es solo uno de los cientos de saltos que se encuentran en toda la región.

Entradas a parques provinciales: $15.000 general, $6.000 residentes argentinos, $3.000 misioneros.

Con esta variedad de propuestas, Misiones se convierte en un destino que combina aventura, descanso y cultura, ideal para una escapada invernal en pleno agosto.