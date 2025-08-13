Escapadas: el pueblo de película cerca de Buenos Aires que es un paraíso escondido
Un destino pintoresco para quienes disfrutan de recorrer un paisaje en cercanía a la provincia y que se destaca por su gastronomía rural.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Durante las vacaciones de invierno 2025, muchos viajeros eligen no irse tan lejos y priorizan experiencias más auténticas, donde se pueda comer bien, descansar y descubrir lugares distintos. Este pueblo, que en los años 30 fue famoso por su producción lechera, hoy revive gracias al turismo rural, las ferias gastronómicas y su encantadora arquitectura colonial.
Qué se puede hacer en Uribelarrea
El corazón del pueblo late en torno a su gastronomía tradicional. Los quesos, dulces y embutidos elaborados localmente son protagonistas en ferias y almacenes rurales. También hay restaurantes históricos como El Palenque, ubicado en un edificio de 1890 declarado Patrimonio Histórico y Cultural.
Pero Uribelarrea no es solo para comer. Tiene una estación de tren de 1892, ideal para empezar un recorrido fotográfico, y espacios únicos como la Iglesia Nuestra Señora de Luján, el Museo Regional de Maquinaria Agrícola y el famoso Túnel Vegetal, un sendero arbolado de 200 metros perfecto para caminar y sacar fotos.
Otra visita imperdible es la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, donde se puede ver de cerca cómo es la vida rural, y hasta comprar productos hechos por los alumnos.
Dónde queda Uribelarrea
Uribelarrea está ubicado a solo 80 kilómetros al suroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del partido de Cañuelas. Su cercanía lo convierte en un punto estratégico para una escapada de día o un fin de semana completo.
Con menos de 1.300 habitantes, mantiene su esencia de pueblo chico, pero con una propuesta turística cada vez más consolidada.
Cómo llegar a Uribelarrea
Para llegar desde CABA, hay que tomar las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas hasta empalmar con la Ruta Nacional 205, y seguir hasta el kilómetro 82. Todo el trayecto se puede hacer en menos de una hora y media, lo que lo vuelve muy accesible en auto.
Una vez en el pueblo, todo se recorre a pie. Y eso es parte del encanto: caminar sin apuro, descubrir rincones con historia y comer como en el campo. Uribelarrea es la pausa perfecta sin tener que irse lejos.
