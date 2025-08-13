Escapadas: el pueblo de película cerca de Buenos Aires que es un paraíso escondido

uribelarrea

Dónde queda Uribelarrea

Uribelarrea está ubicado a solo 80 kilómetros al suroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del partido de Cañuelas. Su cercanía lo convierte en un punto estratégico para una escapada de día o un fin de semana completo.

Con menos de 1.300 habitantes, mantiene su esencia de pueblo chico, pero con una propuesta turística cada vez más consolidada.

Cómo llegar a Uribelarrea

Para llegar desde CABA, hay que tomar las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas hasta empalmar con la Ruta Nacional 205, y seguir hasta el kilómetro 82. Todo el trayecto se puede hacer en menos de una hora y media, lo que lo vuelve muy accesible en auto.

Una vez en el pueblo, todo se recorre a pie. Y eso es parte del encanto: caminar sin apuro, descubrir rincones con historia y comer como en el campo. Uribelarrea es la pausa perfecta sin tener que irse lejos.