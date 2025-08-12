Turismo Argentina: el pueblo colonial de Salta que enamora por su tranquilidad y arquitectura

También se puede recorrer el predio del Bañao, un espacio que recuerda la batalla librada en 1817 entre las fuerzas del General Güemes y los realistas, marcando un episodio clave para la región.

La Feria de Comidas Regionales, ubicada en la antigua estación Facundo de Zuviría, es otro imperdible. Allí se sirven locro, humita y las célebres empanadas carrileñas, declaradas patrimonio provincial por su sabor y tradición.

Dónde queda El Carril

Este destino forma parte del departamento de Chicoana, en el corazón del Valle de Lerma. Está rodeado de cerros, caminos rurales y la vegetación típica del noroeste argentino, lo que lo convierte en un escenario perfecto para escapadas cortas.

Además de su atractivo histórico y gastronómico, el pueblo es reconocido por su producción tabacalera, con variedades como Burley, Virginia y Criollo, cultivadas de manera tradicional y muy valoradas por su calidad.

Cómo llegar a El Carril

Desde la ciudad de Salta, se accede por la Ruta Nacional 68 en un viaje de unos 40 minutos en auto. También hay colectivos que salen diariamente desde la terminal salteña, ofreciendo una alternativa cómoda y económica.

El recorrido atraviesa zonas rurales y pequeñas localidades, regalando vistas típicas del norte argentino. Para quienes recorren los Valles Calchaquíes, este pueblo es una parada ideal para disfrutar de su tranquilidad, su historia y su auténtico sabor regional.