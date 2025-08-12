Turismo Argentina: el pueblo colonial de Salta que enamora por su tranquilidad y arquitectura
En pleno Valle de Lerma, este encantador pueblo salteño combina historia, paisajes y gastronomía típica que te harán sentir la esencia del norte.
Entre cerros, calles tranquilas y fachadas coloniales, este rincón del norte argentino guarda un encanto único. Con una historia que se remonta al siglo XVIII y una fuerte identidad cultural, es de esos lugares que invitan a recorrerlos despacio, disfrutando de cada detalle.
Su gastronomía, reconocida en toda la provincia, y sus edificios históricos lo convierten en un destino imperdible para quienes visitan los Valles Calchaquíes. Además, conserva el espíritu de un pueblo que fue testigo de hechos importantes en la historia argentina.
Visitar este lugar no solo significa pasear entre construcciones antiguas, sino también conectar con tradiciones gauchas, participar de actividades culturales y probar platos típicos que forman parte del patrimonio provincial.
Qué se puede hacer en El Carril
Este pueblo ofrece propuestas que combinan cultura, historia y sabores auténticos. Uno de los lugares más visitados es el Museo Histórico Regional, inaugurado en 2012, que resguarda objetos, fotografías y relatos sobre la vida local y las costumbres gauchas.
También se puede recorrer el predio del Bañao, un espacio que recuerda la batalla librada en 1817 entre las fuerzas del General Güemes y los realistas, marcando un episodio clave para la región.
La Feria de Comidas Regionales, ubicada en la antigua estación Facundo de Zuviría, es otro imperdible. Allí se sirven locro, humita y las célebres empanadas carrileñas, declaradas patrimonio provincial por su sabor y tradición.
Dónde queda El Carril
Este destino forma parte del departamento de Chicoana, en el corazón del Valle de Lerma. Está rodeado de cerros, caminos rurales y la vegetación típica del noroeste argentino, lo que lo convierte en un escenario perfecto para escapadas cortas.
Además de su atractivo histórico y gastronómico, el pueblo es reconocido por su producción tabacalera, con variedades como Burley, Virginia y Criollo, cultivadas de manera tradicional y muy valoradas por su calidad.
Cómo llegar a El Carril
Desde la ciudad de Salta, se accede por la Ruta Nacional 68 en un viaje de unos 40 minutos en auto. También hay colectivos que salen diariamente desde la terminal salteña, ofreciendo una alternativa cómoda y económica.
El recorrido atraviesa zonas rurales y pequeñas localidades, regalando vistas típicas del norte argentino. Para quienes recorren los Valles Calchaquíes, este pueblo es una parada ideal para disfrutar de su tranquilidad, su historia y su auténtico sabor regional.
