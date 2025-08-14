Un tesoro en el norte: el pueblo jujeño que combina arte rupestre y paisajes únicos
Un rincón escondido dentro del territorio argentino que fue elegido finalista entre los pueblos más lindos del mundo.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares del país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En medio de los paisajes áridos y coloridos de la Puna jujeña se encuentra Barrancas, un pueblo diminuto en habitantes pero enorme en belleza e historia. Este lugar fue elegido finalista por la ONU Turismo en la edición 2024 del Best Tourism Villages, una competencia que premia a los destinos rurales más destacados del planeta.
Con tan solo 350 habitantes, Barrancas representa a Argentina en esta iniciativa de la Organización Mundial del Turismo (OMT), que reconoce a aquellos pueblos que promueven el desarrollo sostenible, el turismo comunitario y la preservación de la identidad cultural.
Qué se puede hacer en Barrancas
Quienes visitan este pueblo pueden disfrutar de paisajes increíbles, arte rupestre, cultura ancestral y cielos infinitos. Uno de los principales atractivos son las pinturas rupestres que se encuentran en los alrededores, con más de 10.000 años de antigüedad, verdaderos tesoros arqueológicos que pueden visitarse con guías locales.
También es un lugar ideal para conectarse con las costumbres de los pueblos originarios, participar de talleres de cerámica, gastronomía regional o simplemente recorrer sus callecitas de tierra y piedra, en un entorno donde el tiempo parece detenerse. La hospitalidad de sus habitantes es otra razón para volver.
Dónde queda Barrancas
Barrancas está ubicado en el departamento de Cochinoca, en la provincia de Jujuy. Se encuentra dentro del circuito de la Quebrada y la Puna, una zona de belleza extrema que incluye también destinos como Humahuaca o Abra Pampa. Su altura, de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ofrece una experiencia distinta y muy auténtica.
Cómo llegar a Barrancas
La forma más común de llegar es volando hasta San Salvador de Jujuy y desde allí tomar un auto o colectivo hacia la zona de la Puna. El trayecto puede demorar unas 5 a 6 horas por ruta, dependiendo del clima y del estado de los caminos.
También es posible contratar excursiones con agencias que arman tours por pueblos andinos, ideales para quienes buscan conocer más de un destino en pocos días. Sin dudas, Barrancas es una joya que vale la pena explorar.
