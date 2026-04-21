NASA: el hallazgo de posibles rutas de agua en Marte que sorprende a muchos
Un nuevo estudio de la NASA reveló datos que podrían cambiar todo lo que se sabía sobre Marte: antiguos sistemas de agua que habrían sido clave en su historia geológica… y tal vez en la posibilidad de vida.
Un reciente análisis científico encendió las alarmas en la comunidad astronómica: la NASA detectó señales claras de antiguos flujos de agua en Marte que habrían transformado gran parte de su superficie hace miles de millones de años.
Según los investigadores, estos sistemas no solo modificaron el relieve, sino que también podrían haber generado condiciones químicas favorables para la vida, algo que reaviva una de las preguntas más importantes de la ciencia.
La NASA confirmó 16 rutas de rio en Marte
El estudio identificó 16 antiguas rutas fluviales que habrían existido hace aproximadamente 3.700 millones de años. Estas corrientes cubrían cerca del 5% del terreno primitivo del planeta, pero tuvieron un impacto desproporcionado en su evolución.
Para llegar a esta conclusión, los científicos utilizaron imágenes de alta resolución obtenidas por el orbitador Mars Reconnaissance Orbiter, combinadas con mapas geológicos que muestran valles, cuencas y depósitos sedimentarios.
Lo más llamativo es que estas rutas funcionaban como verdaderas “arterias” del planeta, transportando sedimentos y modelando el paisaje marciano de forma similar a lo que ocurre en la Tierra.
Corrientes poderosas que erosionaron cráteres y rompieron barreras
Las imágenes revelan que estas corrientes no eran superficiales ni ocasionales. Por el contrario, se trataba de flujos sostenidos y con gran potencia, capaces de:
- Atravesar cráteres de impacto
- Dividirse en múltiples ramales
- Volver a unirse formando redes complejas
Este comportamiento es típico de grandes ríos terrestres y demuestra que el agua tuvo un papel activo y prolongado en Marte.
Además, los expertos destacan que esta actividad pudo haber generado ambientes químicos complejos, donde se desarrollaron compuestos orgánicos o precursores de vida.
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