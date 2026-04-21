NASA: el hallazgo de posibles rutas de agua en Marte que sorprende a muchos

Corrientes poderosas que erosionaron cráteres y rompieron barreras

Las imágenes revelan que estas corrientes no eran superficiales ni ocasionales. Por el contrario, se trataba de flujos sostenidos y con gran potencia, capaces de:

Atravesar cráteres de impacto

Dividirse en múltiples ramales

Volver a unirse formando redes complejas

Este comportamiento es típico de grandes ríos terrestres y demuestra que el agua tuvo un papel activo y prolongado en Marte.

Además, los expertos destacan que esta actividad pudo haber generado ambientes químicos complejos, donde se desarrollaron compuestos orgánicos o precursores de vida.