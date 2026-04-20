Alerta de ciclogénesis en Buenos Aires: cuántos días con lluvias y tormentas se vienen

El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.

image Pronóstico de lluvias para este martes en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio Meteored prevé que tras las dos jornadas con precipitaciones "entrará el famoso viento pampero, del sudoeste y bien seco, estabilizando rápidamente las condiciones de tiempo para el día miércoles". Esta jornada se presentará parcial o algo nublada, y será destacado el moderado descenso de temperaturas.

En este sentido, el SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en la madrugada, y parcialmente nublado para el resto de la jornada; con un notable descenso térmico: marcas de entre 10 y 20 grados.

Esta tendencia se mantendría para el jueves y viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 23 grados para la primera jornada y 12 y 23 para el cierre de la semana.