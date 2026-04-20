Alerta de ciclogénesis en Buenos Aires: cuántos días con lluvias y tormentas se vienen
El sitio especializado Meteored dio detalles del nuevo fenómeno de ciclogénesis que afecta al AMBA con lluvias. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Tras lo que fue un fin de semana con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, desde el lunes se registra una nueva ciclogénesis en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se espera con lluvias, vientos y hasta algunas tormentas, de acuerdo con los diferentes pronosticadores.
El sitio especializado Meteored prevé que el fenómeno sea "menos intenso" que en pasadas oportunidades, aunque el inicio de la semana estaría signado por el viento y la inestabilidad.
De esta forma, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía probabilidades de precipitaciones para todo el lunes, con chances incluso de tormentas aisladas hacia horas de la noche.
Cómo sigue la ciclogénesis en el AMBA y hasta cuándo se esperan las lluvias
Las lluvias se mantendrían al menos durante el martes en la Ciudad y alrededores. Meteored prevé "precipitaciones intermitentes, en general sin mayores riesgos y acumulando un total de no más de 15 a 20 mm en la región del AMBA".
El organismo nacional, en tanto, ratifica para el martes su pronóstico de lluvias aisladas para la madrugada y la mañana, pasando a tormentas aisladas en la tarde y con chaparrones en la noche. Las temperaturas rondarán entre 17 y 23 grados.
El sitio Meteored prevé que tras las dos jornadas con precipitaciones "entrará el famoso viento pampero, del sudoeste y bien seco, estabilizando rápidamente las condiciones de tiempo para el día miércoles". Esta jornada se presentará parcial o algo nublada, y será destacado el moderado descenso de temperaturas.
En este sentido, el SMN anticipa un miércoles con cielo despejado en la madrugada, y parcialmente nublado para el resto de la jornada; con un notable descenso térmico: marcas de entre 10 y 20 grados.
Esta tendencia se mantendría para el jueves y viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y ligeramente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 14 y 23 grados para la primera jornada y 12 y 23 para el cierre de la semana.
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