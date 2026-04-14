La NASA sobre la misión Artemis II: "Es el inicio de una nueva era en la exploración espacial"

El amerizaje fue preciso y exitoso, con la cápsula cayendo muy cerca del punto previsto, lo que permitió una rápida recuperación por parte de los equipos especializados.

Una misión histórica

La misión Artemis II recorrió más de un millón de kilómetros, alcanzando velocidades extremas y cumpliendo con todos los parámetros establecidos.

Este viaje no solo tuvo valor simbólico, sino también técnico. Se evaluaron sistemas clave para futuras misiones, como el escudo térmico y los mecanismos de navegación.

Además, se detectaron algunos puntos a mejorar, lo que permitirá optimizar las próximas etapas del programa.

El éxito operativo consolidó la capacidad de la NASA para llevar humanos más allá de la órbita terrestre nuevamente.

El futuro del programa Artemis para la NASA

Desde la NASA adelantaron que esta misión es solo el comienzo de una serie de proyectos mucho más ambiciosos.

El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna, con miras a futuras misiones hacia Marte.

Este nuevo escenario marca el inicio de una etapa donde la exploración espacial vuelve a ser una prioridad global, con múltiples países y agencias involucradas.

Con Artemis II, la humanidad volvió a mirar a la Luna con objetivos concretos y a largo plazo.