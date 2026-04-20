El feriado del 30 de abril que sorprende a trabajadores y estudiantes

Estos asuetos locales, definidos por el gobierno provincial junto con el Banco Provincia y disposiciones municipales, buscan que los vecinos puedan participar de las celebraciones oficiales sin las obligaciones habituales. Para quienes están alcanzados, se genera un esquema de descanso extendido, ya que el feriado del 30 de abril se conecta de forma directa con el 1 de mayo, Día del Trabajador.