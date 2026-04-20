El feriado del 30 de abril que sorprende a trabajadores y estudiantes
Este feriado alcanza a distintas ciudades del país: qué se conmemora en cada caso y cómo impacta la jornada en la actividad local y los servicios.
El final de abril de 2026 llega con un feriado confirmado para el jueves 30, aunque con alcance limitado a ciertos distritos. De acuerdo al calendario de feriados de la provincia de Buenos Aires, la jornada fue establecida como día no laborable en distintas localidades que celebran aniversarios fundacionales o fiestas patronales.
Estos asuetos locales, definidos por el gobierno provincial junto con el Banco Provincia y disposiciones municipales, buscan que los vecinos puedan participar de las celebraciones oficiales sin las obligaciones habituales. Para quienes están alcanzados, se genera un esquema de descanso extendido, ya que el feriado del 30 de abril se conecta de forma directa con el 1 de mayo, Día del Trabajador.
Los motivos del feriado del 30 de abril
El final de abril de 2026 llega con un feriado especial para los vecinos del partido de Navarro. El viernes 30 fue establecido como día no laborable, en el marco de un nuevo aniversario fundacional del distrito.
La medida no solo refuerza la identidad histórica local, sino que también favorece el turismo de cercanía y dinamiza el comercio regional, generando movimiento durante la jornada de descanso.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
- Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original
Feriados con fines turísticos
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
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