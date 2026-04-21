Descubrí Brasil 2026: el destino ideal para unas vacaciones únicas

Cómo llegar a Jericoacoara

La manera más habitual de acceder es desde Fortaleza: desde allí se debe tomar un vuelo interno o traslado hacia el aeropuerto o punto de acceso más cercano al destino. Esta la alternativa más práctica para reducir tiempos de traslado. También existe la opción de arribar por vía terrestre, mediante servicios de transporte que parten desde diferentes ciudades de la región.