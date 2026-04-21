Descubrí Brasil 2026: el destino ideal para unas vacaciones únicas
Este pueblo se ubica en el estado de Ceará y sus principales atracciones son sus dunas de arena blanca y extensas playas. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Brasil cuenta con numerosos destinos turísticos para vacacionar en cualquier época del año gracias su clima cálido. Ideales para conectar con las costumbres locales y con la naturaleza, el extenso territorio permite encontrar opciones masivas y otras que pasan desapercibidas, perfectos para desconectar de la rutina diaria.
Uno de esos destinos es Jericoacoara, ubicado en el estado de Ceará. Se trata de un pequeño pueblo costero rodeado de dunas, lagunas de agua dulce y playas extensas. Además, su acceso desde Fortaleza lo convierte en una opción cada vez más elegida por turistas de distintas partes de Sudamérica.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Jericoacoara combina descanso y aventura en un mismo lugar, ofreciendo soluciones para satisfacer las necesidades de distintos viajeros. Quienes buscan tranquilidad pueden disfrutar de caminatas por la playa, contemplar el atardecer sobre el mar o relajarse en un entorno natural que invita a desconectar del ritmo frenético urbano.
Para los más activos, el destino ofrece recorridos por las dunas a bordo de vehículos 4x4 o paseos que atraviesan paisajes de arena y lagunas. Por la noche, el pueblo se transforma con propuestas gastronómicas y espacios sociales donde la música y el ambiente relajado se fusionan para brindar un cierre del día perfecto.
Dónde queda Jericoacoara
Este pequeño pueblo se ubica en el noreste brasileño, dentro del estado de Ceará, una región caracterizada por su clima cálido y condiciones estables durante todo el año. Esto hace que el destino pueda visitarse en cualquier época, sin necesidad de realizar grandes traslados gracias su cercanía con Fortaleza, que se ubica a 300 kilómetros.
Cómo llegar a Jericoacoara
La manera más habitual de acceder es desde Fortaleza: desde allí se debe tomar un vuelo interno o traslado hacia el aeropuerto o punto de acceso más cercano al destino. Esta la alternativa más práctica para reducir tiempos de traslado. También existe la opción de arribar por vía terrestre, mediante servicios de transporte que parten desde diferentes ciudades de la región.
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