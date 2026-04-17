Una computadora de la NASA confirmó que la atmósfera va a cambiar y la humanidad se podría extinguir

Este proceso está directamente relacionado con la reducción progresiva del dióxido de carbono. A medida que el Sol incrementa su luminosidad, el CO disminuye, afectando a los organismos fotosintéticos responsables de generar oxígeno, lo que acelera el colapso del equilibrio atmosférico.

El fin de la vida compleja

Las consecuencias de este fenómeno serán determinantes: la mayoría de los organismos que dependen del oxígeno, incluidos los seres humanos, desaparecerán. "Estamos hablando de aproximadamente un millón de veces menos oxígeno que el que hay hoy en día", señaló el investigador Chris Reinhard a New Scientist.

Tras este cambio, la Tierra evolucionará hacia un entorno dominado por metano, con bajos niveles de CO y sin capa de ozono. En ese escenario, únicamente sobrevivirán formas de vida anaeróbicas, similares a las que existían antes del Gran Evento de Oxidación hace 2.400 millones de años.

Implicaciones para la búsqueda de vida

El estudio tiene implicaciones clave para la astrobiología. Los científicos advierten que el oxígeno no es un indicador permanente de habitabilidad, lo que obliga a replantear la búsqueda de vida en otros planetas.

Según los cálculos del equipo, la fase de la Tierra rica en oxígeno representa solo entre el 20% y el 30% de su historia total. Este dato sugiere que detectar vida en el universo requerirá identificar otras biofirmas más allá del oxígeno, redefiniendo así los criterios científicos actuales.