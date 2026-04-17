Una computadora de la NASA confirmó que la atmósfera va a cambiar y la humanidad se podría extinguir
Los científicos japoneses se dieron cuenta de que ese sector rico en oxígeno que hoy da soporte a la vida en la Tierra no durará para siempre.
Un estudio publicado en Nature Geoscience, liderado por científicos japoneses utilizó simulaciones por ordenador para reconstruir la evolución de la atmósfera. Gracias a ese trabajo, pudieron anticipar un cambio radical que marcará el fin de la vida compleja en la Tierra.
La investigación plantea un escenario inquietante: la atmósfera rica en oxígeno que hoy sustenta la vida no será permanente. A escala geológica, el planeta regresará a un estado mucho más hostil.
Para alcanzar estas conclusiones, el equipo integró cerca de 400.000 simulaciones que recrean la interacción entre el brillo creciente del Sol, los ciclos geoquímicos y la biosfera.
Un descenso crítico del oxígeno
El hallazgo central apunta a una drástica caída del oxígeno atmosférico dentro de 1.000.002.021 años. Según explicó el equipo, este descenso será mucho más rápido de lo esperado y reducirá el O a niveles comparables a los de la Tierra arcaica.
"El modelo prevé que una desoxigenación de la atmósfera, con una caída drástica del O atmosférico a niveles que recuerdan a la Tierra arcaica, probablemente se desencadenará antes del inicio de las condiciones de invernadero húmedo", explicaron los investigadores en el artículo científico en una nota de prensa.
Este proceso está directamente relacionado con la reducción progresiva del dióxido de carbono. A medida que el Sol incrementa su luminosidad, el CO disminuye, afectando a los organismos fotosintéticos responsables de generar oxígeno, lo que acelera el colapso del equilibrio atmosférico.
El fin de la vida compleja
Las consecuencias de este fenómeno serán determinantes: la mayoría de los organismos que dependen del oxígeno, incluidos los seres humanos, desaparecerán. "Estamos hablando de aproximadamente un millón de veces menos oxígeno que el que hay hoy en día", señaló el investigador Chris Reinhard a New Scientist.
Tras este cambio, la Tierra evolucionará hacia un entorno dominado por metano, con bajos niveles de CO y sin capa de ozono. En ese escenario, únicamente sobrevivirán formas de vida anaeróbicas, similares a las que existían antes del Gran Evento de Oxidación hace 2.400 millones de años.
Implicaciones para la búsqueda de vida
El estudio tiene implicaciones clave para la astrobiología. Los científicos advierten que el oxígeno no es un indicador permanente de habitabilidad, lo que obliga a replantear la búsqueda de vida en otros planetas.
Según los cálculos del equipo, la fase de la Tierra rica en oxígeno representa solo entre el 20% y el 30% de su historia total. Este dato sugiere que detectar vida en el universo requerirá identificar otras biofirmas más allá del oxígeno, redefiniendo así los criterios científicos actuales.
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