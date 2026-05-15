NASA: de qué se trata el fenómeno que podría dejar a la región incomunicada

Por qué ocurre esta anomalía geomagnética

La AMAS fue detectada por primera vez en la década del 1950. En la misma línea, sucede que el campo magnético terrestre es más débil en el Atlántico Sur.

El campo magnético es el encargado de proteger de forma natural la Tierra contra las partículas solares y radiación cósmica.

Según la NASA, la AMAS podría afectar tanto en el espacio como en el Planeta Tierra.

En el espacio:

Satélites: pueden sufrir interferencias electrónicas y pueden suspender operaciones temporalmente.

GPS y telecomunicaciones: pueden verse afectados por la radiación

En la Tierra:

Si bien no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recopilación de datos científicos.

La Anomalía del Atlántico Sur (AAS) representa una región debilitada del campo magnético terrestre, actuando como un escudo protector contra la radiación solar y cósmica. Esta anomalía se extiende entre Sudamérica y África, abarcando un área comparable al tamaño de Europa y afectando de manera directa a naciones como Argentina, Brasil y Uruguay.

En Argentina, la proximidad geográfica implica un mayor riesgo de exposición a partículas energéticas, especialmente en vuelos comerciales de latitudes elevadas o en infraestructuras satelitales que sobrevuelan la zona.

El fenómeno de la anomalía magnética en Sudamérica trasciende el ámbito científico; podría generar impactos reales en la vida cotidiana y la tecnología: