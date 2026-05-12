La NASA analiza volver a categorizar a Plutón como planeta: las claves
Nuevas posturas impulsadas desde la NASA reabrieron un debate histórico que parecía cerrado desde 2006 y que todavía divide a astrónomos y especialistas de todo el mundo.
Durante décadas, Plutón fue conocido como el noveno planeta del Sistema Solar y ocupó un lugar central en los libros de astronomía y en la cultura popular. Sin embargo, en 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió modificar su clasificación y pasó oficialmente a ser considerado un “planeta enano”.
Esa decisión generó una enorme polémica dentro de la comunidad científica y también entre millones de personas que crecieron aprendiendo que Plutón era uno de los planetas del Sistema Solar.
Ahora, el debate volvió a tomar fuerza luego de que desde la NASA surgieran nuevas posturas que cuestionan la clasificación actual. Uno de los impulsores más recientes de esta discusión fue Jared Isaacman, actual administrador de la agencia espacial estadounidense, quien manifestó públicamente su apoyo para que Plutón recupere el estatus de planeta.
La discusión científica no es menor, ya que podría modificar nuevamente la manera en la que se clasifican distintos cuerpos celestes dentro del Sistema Solar.
Además, muchos expertos consideran que las reglas establecidas hace casi veinte años podrían haber quedado desactualizadas frente a los nuevos descubrimientos astronómicos.
Plutón fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh y durante más de 70 años fue aceptado oficialmente como planeta. Su pequeño tamaño y su ubicación lejana nunca habían sido un problema hasta que comenzaron a detectarse otros objetos similares en los límites del Sistema Solar.
Con el avance de la astronomía moderna y las nuevas tecnologías de observación, surgió la necesidad de definir con mayor precisión qué características debía tener un cuerpo celeste para ser considerado un planeta.
Por qué no se considera planeta a Plutón
La principal razón por la cual Plutón dejó de ser considerado un planeta tiene que ver con una definición creada en 2006 por la Unión Astronómica Internacional.
Según esa normativa, un cuerpo celeste debe cumplir tres condiciones fundamentales para ser clasificado como planeta:
- Orbitar alrededor del Sol.
- Tener suficiente masa para adoptar una forma esférica.
- Haber “limpiado” su órbita de otros objetos espaciales.
Plutón cumple con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero. Esto se debe a que comparte parte de su órbita con otros cuerpos del llamado Cinturón de Kuiper, una región repleta de objetos helados más allá de Neptuno.
Por esa razón, pasó a integrar la categoría de “planeta enano”, creada justamente en ese momento para diferenciar este tipo de cuerpos.
Sin embargo, muchos científicos cuestionan especialmente el tercer requisito. Algunos especialistas consideran que definir un planeta según el entorno que lo rodea resulta insuficiente y hasta arbitrario.
El astrobiólogo David Grinspoon fue uno de los investigadores que criticó esa regla y sostuvo que un planeta debería definirse principalmente por sus características físicas y no por la dinámica de su órbita.
Además, varios expertos remarcan que si se aplicaran ciertos criterios extremos, incluso la Tierra podría haber dejado de ser considerada planeta en los primeros millones de años de existencia del Sistema Solar.
Por ahora, Plutón continúa siendo oficialmente un planeta enano, pero el debate científico volvió a instalarse con fuerza y la posibilidad de una nueva reclasificación ya no parece tan lejana como hace algunos años.
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