La NASA analiza volver a categorizar a Plutón como planeta: las claves

Plutón fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh y durante más de 70 años fue aceptado oficialmente como planeta. Su pequeño tamaño y su ubicación lejana nunca habían sido un problema hasta que comenzaron a detectarse otros objetos similares en los límites del Sistema Solar.

Con el avance de la astronomía moderna y las nuevas tecnologías de observación, surgió la necesidad de definir con mayor precisión qué características debía tener un cuerpo celeste para ser considerado un planeta.

Por qué no se considera planeta a Plutón

La principal razón por la cual Plutón dejó de ser considerado un planeta tiene que ver con una definición creada en 2006 por la Unión Astronómica Internacional.

Según esa normativa, un cuerpo celeste debe cumplir tres condiciones fundamentales para ser clasificado como planeta:

Orbitar alrededor del Sol.

Tener suficiente masa para adoptar una forma esférica.

Haber “limpiado” su órbita de otros objetos espaciales.

Plutón cumple con los dos primeros requisitos, pero no con el tercero. Esto se debe a que comparte parte de su órbita con otros cuerpos del llamado Cinturón de Kuiper, una región repleta de objetos helados más allá de Neptuno.

Por esa razón, pasó a integrar la categoría de “planeta enano”, creada justamente en ese momento para diferenciar este tipo de cuerpos.

Sin embargo, muchos científicos cuestionan especialmente el tercer requisito. Algunos especialistas consideran que definir un planeta según el entorno que lo rodea resulta insuficiente y hasta arbitrario.

El astrobiólogo David Grinspoon fue uno de los investigadores que criticó esa regla y sostuvo que un planeta debería definirse principalmente por sus características físicas y no por la dinámica de su órbita.

Además, varios expertos remarcan que si se aplicaran ciertos criterios extremos, incluso la Tierra podría haber dejado de ser considerada planeta en los primeros millones de años de existencia del Sistema Solar.

Por ahora, Plutón continúa siendo oficialmente un planeta enano, pero el debate científico volvió a instalarse con fuerza y la posibilidad de una nueva reclasificación ya no parece tan lejana como hace algunos años.