La NASA reveló el hallazgo de un lugar de la Tierra que existe desde hace 2.500 millones de años

La estructura ya había sido fotografiada anteriormente por otras misiones espaciales, aunque las nuevas imágenes permitieron apreciar su extensión completa y entender mejor cómo atraviesa el territorio africano.

Una franja con una anchura de entre tres y 13 kilómetros

El Gran Dique de Zimbabue se extiende a lo largo de aproximadamente 550 kilómetros, atravesando el país en diagonal desde las cercanías de Harare hasta las proximidades de Bulawayo.

Su anchura varía entre los tres y los 13 kilómetros, mientras que algunas de sus colinas alcanzan hasta 457 metros de altura sobre la meseta circundante.

Vista desde el espacio, la estructura aparece como una extensa línea oscura y continua que corta el paisaje africano y evidencia una actividad planetaria extremadamente antigua.

Los especialistas sostienen que esta formación ígnea constituye un verdadero “archivo natural” sobre los orígenes geológicos del planeta, ya que conserva rastros de procesos ocurridos hace miles de millones de años.

Además, gracias a las nuevas imágenes analizadas por la NASA, los investigadores continúan descubriendo patrones que permiten comprender mejor cómo evolucionó la corteza terrestre en sus primeras etapas.

Uno de los aspectos más llamativos del Gran Dique es la enorme concentración de minerales que alberga. Entre ellos se destacan grandes depósitos de platino y cromita, un mineral muy valorado por su utilización en la producción de acero inoxidable.

También existen importantes reservas de hierro, titanio, vanadio y estaño, recursos que convierten a esta región en un punto clave tanto para la investigación científica como para la industria minera mundial.

Con este nuevo análisis, la NASA vuelve a demostrar cómo las imágenes espaciales continúan ayudando a descubrir secretos ocultos de la Tierra y a comprender mejor la historia geológica del planeta.