Navidad 2025: dónde encontrar el pan dulce mas barato
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a las fiestas de fin de año gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En Argentina, el pan dulce es mucho más que un postre: es un símbolo de unión y celebración en las mesas navideñas. Con su aroma a frutas confitadas, nueces y ese toque dulce que lo caracteriza, se ha convertido en el protagonista indiscutido de Navidad.
Sin embargo, ante el aumento de precios en los últimos tiempos, muchas familias buscan alternativas económicas sin sacrificar el sabor y la calidad.
Cuál es el pan dulce mas barato
Carrefour
En Carrefour está el Mini panettone Bauducco de chocolate 80 grs. Este tiene un precio de $2.200, siendo el más barato de todas las opciones, aunque también el de menor tamaño.
Día
En supermercados Día hay dos panes dulces con el precio más bajo:
- Pan Dulce Cuquets Con Chips De Chocolate 400 Gr. Este tiene un precio de $2.985 y se puede llevar el segundo al 50%.
- Pan Dulce Cuquets con Frutas 400 Gr. También tiene un precio de $2.985 y se puede llevar el segundo al 50%.
Jumbo
Se trata del Pan Dulce Con Frutas X 400 Gr de la marca France. Tiene un precio de $2.900.
