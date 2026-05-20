HBO Max: la comedia romántica que sigue sumando reproducciones y promete ser una de las mejores

Gran parte de la historia se desarrolla en una casa aislada donde la pareja intenta sostener una relación que poco a poco comienza a romperse. La producción fue muy comentada por su estilo caótico, sus diálogos intensos y la forma en la que transforma una simple escapada romántica en una experiencia completamente impredecible.

Reparto de ¡Oh, hola!

El elenco principal de la película está compuesto por:

Molly Gordon

Logan Lerman

Geraldine Viswanathan

John Reynolds

David Cross

Las actuaciones de los protagonistas fueron uno de los aspectos más elogiados por quienes ya vieron la película en HBO Max.

Tráiler de ¡Oh, hola!