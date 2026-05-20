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HBO Max: la comedia romántica que sigue sumando reproducciones y promete ser una de las mejores

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HBO Max logró captar la atención de miles de usuarios con una producción estadounidense que mezcla romance, humor y situaciones completamente inesperadas.

La comedia romántica que sigue sumando reproducciones y promete ser una de las mejores

La comedia romántica que sigue sumando reproducciones y promete ser una de las mejores

La película rápidamente comenzó a sumar reproducciones gracias a una historia diferente, personajes carismáticos y momentos que combinan tensión, comedia y escenas desopilantes.

Con una trama cargada de situaciones incómodas, giros inesperados y humor romántico, esta producción logró posicionarse entre las más comentadas del catálogo de HBO Max durante 2026. Además, muchos usuarios destacaron la química entre los protagonistas y el estilo fresco con el que se desarrolla toda la historia.

Las escenas del tráiler muestran el contraste entre los momentos románticos de la pareja y el creciente conflicto emocional que comienza a transformar el viaje en una situación completamente inesperada.

De qué trata ¡Oh, hola!

La película ¡Oh, hola! sigue la historia de Iris e Isaac, una pareja que decide realizar una escapada romántica de fin de semana con la intención de fortalecer su relación. Lo que parecía un viaje perfecto comienza a complicarse desde el inicio, cuando pequeñas tensiones y situaciones incómodas empiezan a aparecer durante el recorrido.

A medida que avanzan los días, la relación comienza a desmoronarse y la desesperación de Iris por intentar salvar el romance la lleva a tomar decisiones completamente inesperadas y cada vez más descontroladas. Entre discusiones, escenas absurdas y momentos incómodos, la película mezcla comedia romántica con toques de humor negro y situaciones completamente fuera de lo común.

Gran parte de la historia se desarrolla en una casa aislada donde la pareja intenta sostener una relación que poco a poco comienza a romperse. La producción fue muy comentada por su estilo caótico, sus diálogos intensos y la forma en la que transforma una simple escapada romántica en una experiencia completamente impredecible.

Reparto de ¡Oh, hola!

El elenco principal de la película está compuesto por:

  • Molly Gordon
  • Logan Lerman
  • Geraldine Viswanathan
  • John Reynolds
  • David Cross

Las actuaciones de los protagonistas fueron uno de los aspectos más elogiados por quienes ya vieron la película en HBO Max.

Tráiler de ¡Oh, hola!

Embed - OH, HI! | Official Trailer (2025)

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