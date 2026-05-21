Los descuentos imperdibles de hasta 25% de descuento en electrodomésticos: dónde conseguirlos

Cuenta con una potencia de 700 W y 7 niveles de tostado. Entre sus funciones se encuentrna la de descongelar, tostar y calentar.

En el segmento de climatización, uno de los productos destacados es el aire acondicionado split BGH inverter de 3000 frigorías frío/calor. Su precio regular es de $859.788, pero con un descuento del 20% queda en $687.573 aproximadamente. Además, se puede abonar en 12 cuotas sin interés de $57.298.

Otro de los aires acondicionados en promoción es el split THS 2300 frigorías de 2500 W frío/calor. Su precio regular es de $659.999, pero con un 25% de descuento queda en $494.934 aproximadamente. Además, se puede pagar en hasta 18 cuotas sin interés de $27.497 estimativamente.

En el segmento de televisores, una de las ofertas más importantes se da en el smart tv led Samsung de 50 pulgadas 4K. Su precio regular es de $799.999, pero con el descuento promocionado del 25% queda en $593.917 estimativamente. También se puede abonar en hasta 18 cuotas sin interés de $32.996.

Otro de los televisores promocionados es el smart tv led de 60 pulgadas 4K de la marca BGH. Su precio regular es de $969.999, pero cuenta con el mismo descuento del 25%, por lo que el valor promocional es de es de $719.934. Se puede pagar en hasta 18 cuotas sin interés de $39.996.

En la sección de lavados se destaca el lavarropas automático Drean con carga frontal de 6 kilos. El equipo cuenta con tecnología inverter y 13 programas de lavado, incluyendo lavado rápido.

Otro de los lavarropas en oferta es el Whirlpool automático con carga Superior 7.5 Kg. Cuenta con 12 programas de lavado, incluyendo lavado rápido. Además, cuenta con la función de ciclo antialérgico, el cual consiste en un ciclo con enjuague adicional que promueve la eliminación de suavizante y residuos de jabón de manera más eficiente, minimizando los riesgos de irritación de la piel.

En el segmento de heladeras, Coto promociona a la Gafa con freezer no frost Gafa con una capacidad bruta de 262 litros y una capacidad neta de la heladera de 193 litros. Su precio regular es de $829.999, pero con el 20% de descuento con Comunidad Coto queda en $663.999. Además, se puede pagar en 12 cuotas sin interés de $69.166.

Por último, en la sección de pequeños electrodomésticos, la freidora Liliana es uno de los tantos productos en promoción. Esta permite preparar increíbles platos con hasta un 85% menos de aceite.

Su precio regular es de $165.999, pero se puede acceder a un 15% de descuento, por lo que queda en $141.099. Asimismo, si se paga en 12 cuotas sin interés, el valor mensual es de $11.758. Para conocer todas las promociones de Coto se debe ingresar a Coto Digital y luego en la sección de interés.