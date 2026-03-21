Ofertas de cumpleaños: cómo activar el descuento del 40% en tu día y en qué productos podés ahorrar sin tope
Formar parte de Comunidad tiene beneficios exclusivos. Conocé el paso a paso para recibir tu cupón de regalo y aprovechar las ofertas en catering y bebidas.
El beneficio de cumpleaños se posiciona como una de las promociones más atractivas del momento. Con un sistema simple y descuentos agresivos, se convierte en una oportunidad ideal para quienes buscan maximizar el ahorro en sus compras habituales.
Se trata de una estrategia pensada para premiar a quienes forman parte de su programa de fidelización, transformando una compra cotidiana en una oportunidad concreta de ahorro. Cada vez más supermercados apuestan por beneficios exclusivos para fidelizar clientes, y uno de los más llamativos es el descuento por cumpleaños
Cómo conseguir el 40% de ahorro en supermercado Coto por tu cumpleaños
Para acceder a este beneficio es necesario estar registrado en Comunidad Coto, el programa de fidelización de la cadena.
El funcionamiento es simple:
- Si sos miembro y llega tu cumpleaños, recibís un cupón del 40% de descuento
- El código se envía directamente al mail registrado
- Es un beneficio personal y único, vinculado a tu DNI
- Se utiliza exclusivamente en la plataforma de Coto Digital
Uno de los puntos más destacados es que, en muchos casos, el descuento se aplica sin tope de reintegro en categorías seleccionadas, lo que permite un ahorro significativo en compras grandes.
Paso a paso para activarlo
- Revisar el mail (incluyendo spam o promociones)
- Ingresar a la web de Coto Digital
- Armar la compra normalmente
- Aplicar el cupón en el resumen final
El descuento se verá reflejado automáticamente en el total.
Qué productos podés comprar con descuento en supermercado Coto
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El beneficio no aplica a productos irrelevantes, sino que está pensado para categorías clave, especialmente para festejos o compras importantes.
Entre los rubros incluidos se encuentran:
- Panadería y catering: tortas, masas finas y sándwiches de miga
- Fiambrería y copetín: quesos, fiambres y snacks
- Bebidas: gaseosas, jugos, cervezas, vinos y bebidas alcohólicas
Esto permite, por ejemplo, realizar una compra importante y lograr un ahorro significativo, ideal para organizar reuniones o simplemente abastecerse.
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