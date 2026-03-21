Ofertas de cumpleaños: cómo activar el descuento del 40% en tu día y en qué productos podés ahorrar sin tope

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Qué productos podés comprar con descuento en supermercado Coto

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El beneficio no aplica a productos irrelevantes, sino que está pensado para categorías clave, especialmente para festejos o compras importantes.

Entre los rubros incluidos se encuentran:

Panadería y catering : tortas, masas finas y sándwiches de miga

: tortas, masas finas y sándwiches de miga Fiambrería y copetín : quesos, fiambres y snacks

: quesos, fiambres y snacks Bebidas: gaseosas, jugos, cervezas, vinos y bebidas alcohólicas

Esto permite, por ejemplo, realizar una compra importante y lograr un ahorro significativo, ideal para organizar reuniones o simplemente abastecerse.