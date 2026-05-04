Dónde comprar zapatillas con 60% de descuento: la promo disponible en mayo
Los calzados comienzan en $40.000 y se pueden abonar con cualquier medio de pago. Además, las prendas deportivas arrancan en $23.000. Descubrí todos los detalles en la nota.
Reebok inauguró un nuevo local en el Soleil Premium Outlet, con una propuesta cuyo objetivo es atraer nuevos clientes a través de descuentos importantes en zapatillas e indumentaria para la rutina diaria. Las rebajas alcanzan hasta el 60% y forman parte de una apuesta de la marca para ganar presencia en todo el país.
Este nuevo espacio ofrece productos de temporadas anteriores, con precios de calzado que comienzan en los $40.000 y opciones pensadas tanto para el uso deportivo como urbano. Además, el local acepta todos los medios de pago, ya sea tarjetas de crédito o débito y billeteras virtuales.
Qué productos se consiguen y cuáles son sus precios
El local reúne distintas categorías, con zapatillas pensadas para running, entrenamiento y uso diario, además de ropa deportiva y urbana. En calzado, los modelos para chicos arrancan cerca de los $30.000, mientras que las opciones para adultos parten desde unos $40.000.
En indumentaria, hay alternativas accesibles como remeras desde los $23.000, junto a buzos, pantalones y conjuntos. La propuesta está orientada tanto a quienes buscan prendas para hacer actividad física como a quienes priorizan un look cómodo y de estilo deportivo para el día a día.
Cómo funciona el outlet
El formato outlet se basa en vender productos de otras temporadas o sobrantes, lo que permite ofrecer precios más bajos que en locales tradicionales, aunque con stock variable.
El Soleil Premium Outlet concentra marcas con descuentos permanentes, y la llegada de Reebok suma una nueva opción en indumentaria y calzado. Sin embargo, los precios pueden cambiar según promociones y disponibilidad, ya que la mercadería se renueva de forma constante.
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