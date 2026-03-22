Ofertas: los productos que está vendiendo a un 30% de descuento

Dentro de los electrodomésticos destinados al aseo, se encuentra un lavarropas automático Top House. Cuenta con carga frontal de 9 kilos.

El mismo tiene 15 programas de lavados, entre los que se encuentra el lavado rápido. El precio normal es de $798.999, pero cuenta con un precio promocional gracias a Comunidad Coto del 15%, abonando en un pago con un valor de $679.150 aproximadamente. Ss puede pagar en 6 cuotas sin interes de $133.166,50

En área de la climatización, uno de los productos destacados es el aire acondicionado Split THS de 2900 frigorías (3100 W) frío/calor. Cuenta con funciones clave como temporizador, función sueño, deshumidificación, entre otros. El valor sin descuento es de $820.788, pero con el 30% de Comunidad Coto en un pago, el valor queda en $573.895 aproximadamente. Se puede pagar en 12 cuotas sin interéss de $68.399,00.

Con respecto a la sección de entretenimiento, una de las opciones más destacadas es la PlayStation 5 digital. Cuenta con 1 TB de almacenamiento y 2 juegos (Returnal y Ratchet y Clank Rift Apart) y 1 joystick. El precio regular es de $1.229.999 y con el descuento del 10% con Comunidad Coto el valor es de $1.107.000 aproximadamente. Se puede abonar en 12 cuotas sin interés de $102.499,92

Otro electrodoméstico destacado son las heladeras y freezers. Una de estas es la heladera con freezer no frost BGH de 338 litros. La misma combina un diseño moderno, capacidad amplia y tecnología inverter, la cual permite conservar los alimentos con máxima eficiencia.

Gracias a su sistema No Frost, evita la formación de escarcha, conservando una refrigeración homogénea sin necesidad de descongelar manualmente. El valor regular es de $939.999, con un descuento del 15% en un pago con Comunidad Coto, con un valor aproximado de $799.000. Se puede pagar en 6 cuotas sin interes de $156.666,50.

En la categoría de informática, la Notebook GFAST es una de las opciones más destacadas. Cuenta con 16 GB de ram, 480 GB SSD de almacenamiento, una pantalla de 14 pulgadas y un procesador Intel Ultra 5.

Cuenta con Windows 11 y un valor regular de $1.099.999. Al aplicar el descuento del 20% en 1 pago con Comunidad Coto queda en $879.999,20. Asimismo, se puede pagar en 12 cuotas sin interes de $91.666,58. Para conocer todos los productos en promoción, se puede acceder a la página oficial de Coto.