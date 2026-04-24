Ofertas únicas: los supermercados que están liquidando televisores a muy buenos precios
Con el objetivo de atraer clientes, una de las grandes cadenas ofrecen rebajas de hasta el 42% y cuotas sin interés en televisores. Descubrí los detalles en la nota.
Con el inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, son muchos los individuos que buscan cambiar el televisor de cara al certamen que tiene a la Argentina como defensora del título. En ese contexto, varias cadenas de supermercados lanzaron una serie de promociones con rebajas significativas y facilidades de pago para distintos modelos de Smart TV.
La propuesta abarca equipos de diferentes marcas, tamaños y tecnologías, con rebajas de hasta el 42% y cuotas sin interés que permiten acceder a nuevos modelos de forma simple y sin golpear el bolsillo. Estas ofertas se pueden encontrar en Carrefour.
Carrefour y su 42% de descuento
La cadena francesa lidera la guerra de precios. Los descuentos más agresivos llegan a 42% en modelos seleccionados.
Entre las ofertas más destacadas aparece el Samsung Crystal UN75U8000FGCZB de 75 pulgadas a $2.279.999, con 42% OFF. Es una pantalla 4K ideal para living grandes.
En el segmento de entrada, el Noblex DV43X7180 de 43 pulgadas Full HD con Android TV arranca en $420.499. También tiene 42% de rebaja.
La tecnología OLED se hace más accesible. El LG OLED83C4PSA de 83 pulgadas cuesta $9.034.239 con 36% OFF, mientras que el OLED55C5PSA de 55 pulgadas baja a $2.379.999 con 30% de descuento.
El catálogo completo de Carrefour incluye:
- Samsung Crystal UN75U8000FGCZB 75" 4K: $2.279.999 (42% OFF)
- Noblex DV43X7180 43" Full HD Android TV: $420.499 (42% OFF)
- Motorola MT5010 50" 4K Android: $629.999 (37% OFF)
- LG OLED83C4PSA 83" OLED 4K: $9.034.239 (36% OFF)
- LG 55QNED80SRA 55" QNED 4K: $1.299.999 (35% OFF)
- Philco 50" 4K Google TV: $629.999 (30% OFF)
- LG OLED55C5PSA 55" OLED 4K: $2.379.999 (30% OFF)
- BGH B5523US6G 55" 4K Google TV: $799.999 (27% OFF)
Otros modelos disponibles: Noblex DR50X8590 50" 4K Google TV ($644.999, 25% OFF), LG 65QNED82ASG 65" QNED 4K ($1.919.999, 25% OFF), TCL 43S5400A 43" Full HD Android ($431.999, 25% OFF).
La lista se completa con Telefunken TK5026UG6G 50" 4K a $569.999 (24% OFF), BGH B4325FS5A 43" Full HD Android a $475.999 (24% OFF) y Noblex 55" QLED 4K Google TV a $819.999 (23% OFF).
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