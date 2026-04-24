Ofertas únicas: los supermercados que están liquidando televisores a muy buenos precios

En el segmento de entrada, el Noblex DV43X7180 de 43 pulgadas Full HD con Android TV arranca en $420.499. También tiene 42% de rebaja.

La tecnología OLED se hace más accesible. El LG OLED83C4PSA de 83 pulgadas cuesta $9.034.239 con 36% OFF, mientras que el OLED55C5PSA de 55 pulgadas baja a $2.379.999 con 30% de descuento.

El catálogo completo de Carrefour incluye:

Samsung Crystal UN75U8000FGCZB 75" 4K: $2.279.999 (42% OFF)

Noblex DV43X7180 43" Full HD Android TV: $420.499 (42% OFF)

Motorola MT5010 50" 4K Android: $629.999 (37% OFF)

LG OLED83C4PSA 83" OLED 4K: $9.034.239 (36% OFF)

LG 55QNED80SRA 55" QNED 4K: $1.299.999 (35% OFF)

Philco 50" 4K Google TV: $629.999 (30% OFF)

LG OLED55C5PSA 55" OLED 4K: $2.379.999 (30% OFF)

BGH B5523US6G 55" 4K Google TV: $799.999 (27% OFF)

Otros modelos disponibles: Noblex DR50X8590 50" 4K Google TV ($644.999, 25% OFF), LG 65QNED82ASG 65" QNED 4K ($1.919.999, 25% OFF), TCL 43S5400A 43" Full HD Android ($431.999, 25% OFF).

La lista se completa con Telefunken TK5026UG6G 50" 4K a $569.999 (24% OFF), BGH B4325FS5A 43" Full HD Android a $475.999 (24% OFF) y Noblex 55" QLED 4K Google TV a $819.999 (23% OFF).