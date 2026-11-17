Sin embargo, esta diferencia es principalmente estética y no significa que una cara sea más adecuada que la otra para conservar los alimentos.

Por lo tanto, al utilizar papel aluminio convencional, se pueden tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Lado brillante: puede colocarse hacia adentro o hacia afuera, ya que no ofrece una ventaja significativa para conservar la comida.

Lado opaco: cumple la misma función protectora y puede utilizarse en contacto con los alimentos.

Almacenamiento: es importante envolver correctamente las preparaciones y mantenerlas a una temperatura adecuada para evitar su deterioro.

Los especialistas también advierten que conviene evitar el contacto prolongado del aluminio con alimentos muy ácidos o salados, como preparaciones con limón, vinagre o tomate, debido a que pueden favorecer la transferencia de pequeñas cantidades del metal.

Además, si se utiliza papel aluminio antiadherente, es fundamental revisar las indicaciones del fabricante, porque estos productos pueden tener una cara específica diseñada para entrar en contacto con la comida.

En definitiva, no existe un lado correcto del papel aluminio convencional para conservar alimentos. Lo más importante es utilizarlo de manera adecuada y respetar las condiciones de almacenamiento de cada preparación.