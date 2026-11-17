Cuál es el ambicioso plan de la NASA para habilitar una ruta más rápida y llevar astronautas de vuelta a la Luna
El proyecto contempla misiones de prueba, tecnología innovadora y la participación de dos importantes compañías aeroespaciales.
La NASA avanza con un ambicioso proyecto que busca concretar el regreso de los seres humanos a la Luna en 2028, después de más de cinco décadas desde la última misión tripulada que logró llegar a su superficie.
A través del programa Artemis, la agencia espacial estadounidense presentó una estrategia renovada que incluye nuevas pruebas de naves espaciales, sistemas de aterrizaje y tecnologías diseñadas para reducir los tiempos de preparación.
El objetivo es garantizar que los próximos viajes sean más seguros y eficientes, además de sentar las bases para una exploración lunar sostenida que permita desarrollar futuras misiones espaciales.
Una ruta mas rapida hacia la Luna la NASA tiene un nuevo plan para llevar a los astronautas de vuelta a la Luna en
Según el nuevo cronograma presentado por la NASA, el regreso de los astronautas a la superficie lunar está previsto para 2028, mediante la misión Artemis IV.
Antes de concretar ese objetivo, la agencia realizará una prueba fundamental durante Artemis III, programada para 2027. Esta misión tendrá una duración aproximada de 14 días y contará con cuatro astronautas a bordo de la nave espacial Orion.
Durante el recorrido, la tripulación permanecerá en órbita terrestre para practicar maniobras de acoplamiento con dos módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin.
Estas pruebas permitirán comprobar que los sistemas pueden conectarse correctamente y que los astronautas pueden trasladarse de manera segura entre las diferentes naves.
Por un lado, SpaceX trabaja en una versión de su nave Starship, que necesitará reabastecerse de combustible mientras orbita la Tierra antes de continuar hacia la Luna.
Por otro lado, Blue Origin desarrolla el módulo Blue Moon, que utilizará etapas adicionales de propulsión para completar su viaje y encontrarse con Orion antes del descenso lunar.
La participación de ambas compañías le permitirá a la NASA contar con dos alternativas tecnológicas para alcanzar su objetivo.
Además, la agencia informó que las mejoras en los procedimientos de preparación de cohetes permitieron reducir los tiempos de procesamiento aproximadamente un 50%.
Otro avance importante está relacionado con los trajes espaciales. En colaboración con Axiom Space, la NASA desarrolla un modelo denominado Sortie Suit, diseñado para facilitar los movimientos de los astronautas durante las exploraciones sobre la superficie lunar.
Este nuevo traje tendría aproximadamente la mitad del peso del diseño principal de la compañía, lo que podría simplificar los preparativos de las caminatas espaciales.
A largo plazo, el programa Artemis también contempla explorar regiones cercanas al polo sur de la Luna, donde los científicos buscan estudiar recursos naturales y desarrollar tecnologías que permitan sostener futuras actividades humanas.
De esta manera, la NASA apuesta a regresar a la Luna en 2028 y transformar esa misión en el primer paso hacia una nueva etapa de exploración espacial.
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