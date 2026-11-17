Durante el recorrido, la tripulación permanecerá en órbita terrestre para practicar maniobras de acoplamiento con dos módulos de aterrizaje desarrollados por SpaceX y Blue Origin.

Estas pruebas permitirán comprobar que los sistemas pueden conectarse correctamente y que los astronautas pueden trasladarse de manera segura entre las diferentes naves.

Por un lado, SpaceX trabaja en una versión de su nave Starship, que necesitará reabastecerse de combustible mientras orbita la Tierra antes de continuar hacia la Luna.

Por otro lado, Blue Origin desarrolla el módulo Blue Moon, que utilizará etapas adicionales de propulsión para completar su viaje y encontrarse con Orion antes del descenso lunar.

La participación de ambas compañías le permitirá a la NASA contar con dos alternativas tecnológicas para alcanzar su objetivo.

Además, la agencia informó que las mejoras en los procedimientos de preparación de cohetes permitieron reducir los tiempos de procesamiento aproximadamente un 50%.

Otro avance importante está relacionado con los trajes espaciales. En colaboración con Axiom Space, la NASA desarrolla un modelo denominado Sortie Suit, diseñado para facilitar los movimientos de los astronautas durante las exploraciones sobre la superficie lunar.

Este nuevo traje tendría aproximadamente la mitad del peso del diseño principal de la compañía, lo que podría simplificar los preparativos de las caminatas espaciales.

A largo plazo, el programa Artemis también contempla explorar regiones cercanas al polo sur de la Luna, donde los científicos buscan estudiar recursos naturales y desarrollar tecnologías que permitan sostener futuras actividades humanas.

De esta manera, la NASA apuesta a regresar a la Luna en 2028 y transformar esa misión en el primer paso hacia una nueva etapa de exploración espacial.