El helicóptero con el que el capo narco quiso fugarse de la cárcel de Ezeiza en 2023

Cómo fue la detención de Santino Alvarado en Santa Fe

El arresto de Santino Alvarado se concretó el jueves 12 de noviembre, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante 38 allanamientos en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, Córdoba y en el Gran Buenos Aires en el marco del Plan Bandera para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el narcoterrorismo.

Alvarado hijo cayó en una casa de la localidad de Funes. Al momento de su detención, rompió tres celulares, pero no pudo ocultar los demás elementos que lo implican: entre otras cosas, la policía incautó en el lugar cocaína, armas, municiones, cargadores y hasta una granada.

Fuerte despliegue de la Policía Federal Argentina para dar con los detenidos

Los investigadores sospechan que Santino Alvarado lideraba una organización que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y armas, al cobro de dinero y a maniobras de lavado de activos.

La investigación judicial apuntó al entorno directo de Alvarado padre. Entre los detenidos también se encuentran María Fernanda Rojas, señalada como su mano derecha, y Claudio Tavella, abogado del condenado, ambos identificados como personas de su extrema confianza.

De acuerdo con la pesquina, Santino Alvarado habría utilizado a su círculo de allegados para desarrollar distintas actividades ilícitas, entre ellas el cobro de dinero a terceros, la venta de armas de fuego y municiones, la comercialización de estupefacientes y el cambio de divisas. Estas operaciones habrían sido disimuladas mediante la compra y venta de vehículos de gama media y alta, como parte de un presunto circuito de lavado de activos.

Por su parte, María Fernanda Rojas habría desempeñado un papel central en el manejo de los movimientos de dinero de la estructura. Los investigadores determinaron que contaba con un amplio conocimiento de su funcionamiento y de las relaciones internas. Presumen que, a partir de la detención de Esteban Alvarado, habría asumido un rol relevante para garantizar la continuidad de sus actividades.

En cuanto a Claudio Tavella, la investigación estableció que no solo ejercería su representación legal, sino que también sería una de las personas encargadas de atender distintos requerimientos de Alvarado y mantendría comunicaciones telefónicas cotidianas con él.

Drogas y un verdadero arsenal

Parte de los elementos incautados durante los allanamientos

La causa se inició como desprendimiento de una investigación que tramitó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Ernesto Kreplak, en la que se había frustrado un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado.

Las tareas de inteligencia se concentraron en Santino Alvarado y sus contactos más cercanos. Mediante intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias encubiertas y el uso de drones, los efectivos identificaron personas, domicilios y vehículos, y reunieron indicios sobre las presuntas actividades ilícitas y los roles que cumpliría cada integrante.

Armas de fuego y municiones incautadas en los procedimientos

Con la información obtenida, la División Operaciones Federales de la PFA desplegó los procedimientos por orden del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, con intervención de la Secretaría B y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA, a cargo del Dr. Matías Scilabra.

Durante las mandas judiciales, en una vivienda vinculada a Santino Alvarado, los efectivos incautaron una escopeta calibre 12/70 con 14 municiones, una pistola calibre 9 milímetros con mira láser y tres cargadores que contenían un total de 88 municiones, además de una pistola calibre .380 con dos cargadores y 125 municiones, otra escopeta calibre 16 y un revólver Magnum calibre .357.

En otro inmueble relacionado a otro de los integrantes de la banda, se encontró un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilo, identificado con el sello de un delfín, una pistola calibre .40 con el cañón modificado para la colocación de un silenciador y dos municiones en su cargador. También se secuestraron una pistola calibre 6,35, dos balanzas de precisión, una granada de mano, 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.

Asimismo, fueron incautados 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana y 45 plantas de cannabis sativa, ocho automóviles, dos camionetas y dos motocicletas, además de más de 21 millones de pesos, 1.100 dólares y 25 teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

Todos los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de infracción a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.