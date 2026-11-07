Joya oculta en la costa brasileña: el destino con paisajes caribeños y precios más baratos que Buzios
Un rincón escondido que combina playas de aguas tranquilas, gastronomía típica y alojamientos a montos accesibles.
A la hora de planear las vacaciones de verano en Brasil, para quienes buscan huir de las muchedumbres, los embotellamientos y las playas saturadas, Iriri es una joya oculta ubicada en el municipio de Anchieta, en el Estado de Espíritu Santo.
La bautizaron como el “Caribe Capixaba” y tiene una pintoresca villa costera que combina un ambiente relajado de pueblo pesquero con calas de aguas calmas, colinas verdes y una propuesta gastronómica muy aclamada en la región.
Qué se puede hacer en Iriri
Una de las razones por las que deberías visitar Iriri es porque tiene bahías con un mar manso y de tonos verde-azulados, lo que la convierte en una piscina natural perfecta para ir en familia o descansar sin olas violentas. También conserva un ambiente tranquilo para que camines por la orilla del mar.
El pueblo cuenta con un circuito de playas que se pueden recorrer caminando, una gran oferta de deportes náuticos suaves, santuarios y manglares locales.
En cuanto a alojamiento, hay desde posadas familiares hasta pequeños hoteles, con precios que rondan entre los 60 y 110 dólares la noche para dos personas.
Si querés comer afuera, las porciones en los restaurantes suelen ser abundantes y pensadas para compartir entre dos personas. Por ejemplo, una moqueca capixaba (un plato que todos recomiendan) abundante con arroz y farofa oscila entre los 25 y 40 dólares en total.
Los turistas recomiendan:
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Probar Moqueca Capixaba, sobre todo en restaurantes sobre la playa de Costa Azul, acompañada de una caipirinha de maracuyá.
Llevar calzado para agua porque hay formaciones rocosas peligrosas para los pies.
Evitar usar el auto de noche y optar por caminar en la playa, ya que todos los restaurantes están muy cerca.
Quienes disponen de 7 a 10 días suelen recomendar dividir la estadía: unos días en la playa y relax y 2 o 3 días para recorrer la capital Vitória.
Dónde queda y cómo llegar a Iriri
Se recomienda volar hasta el Aeropuerto Internacional de Vitória y alquilar un auto o comprar un boleto en colectivo. Desde la capital Vitória, Iriri se ubica a 90 kilómetros hacia el sur por la ruta costera y el trayecto demora 1 hora y 20 minutos, aproximadamente.
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