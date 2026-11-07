Joya oculta en la costa brasileña: el destino con paisajes caribeños y precios más baratos que Buzios

Si querés comer afuera, las porciones en los restaurantes suelen ser abundantes y pensadas para compartir entre dos personas. Por ejemplo, una moqueca capixaba (un plato que todos recomiendan) abundante con arroz y farofa oscila entre los 25 y 40 dólares en total.

Los turistas recomiendan:

Probar Moqueca Capixaba, sobre todo en restaurantes sobre la playa de Costa Azul, acompañada de una caipirinha de maracuyá.

Llevar calzado para agua porque hay formaciones rocosas peligrosas para los pies.

Evitar usar el auto de noche y optar por caminar en la playa, ya que todos los restaurantes están muy cerca.

Quienes disponen de 7 a 10 días suelen recomendar dividir la estadía: unos días en la playa y relax y 2 o 3 días para recorrer la capital Vitória.

Dónde queda y cómo llegar a Iriri

Se recomienda volar hasta el Aeropuerto Internacional de Vitória y alquilar un auto o comprar un boleto en colectivo. Desde la capital Vitória, Iriri se ubica a 90 kilómetros hacia el sur por la ruta costera y el trayecto demora 1 hora y 20 minutos, aproximadamente.