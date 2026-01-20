Para tu salud mental: el truco casero para lograr el éxito en los desafíos
Un psicólogo reconocido reveló la técnica mental que usan personas exitosas para sortear bloqueos, enfocarse mejor y convertir objetivos en logros concretos.
El truco casero que usan muchas personas exitosas se basa en estrategias mentales simples que permiten mantener el foco y transformar intenciones en acciones concretas. Desde la psicología, se destaca por reducir la procrastinación y facilitar el paso del deseo a la acción, clave para convertir metas en resultados reales.
La técnica mental se basa en definir un objetivo claro, visualizar el resultado y anticipar los posibles obstáculos para construir una estrategia concreta y evitar reacciones impulsivas.
En ese marco, los especialistas recomiendan aplicar el método WOOP tanto a metas personales como profesionales. Es una herramienta práctica que ayuda a ordenar el pensamiento y pasar de la intención a la acción. Por ejemplo, si una persona busca mejorar su paciencia con sus hijos, el esquema puede plantearse de la siguiente manera:
- Deseo (W): Quiero ser más paciente con mis hijos.
- Resultado (O): Esto me va a permitir fortalecer el vínculo y ser un mejor padre.
- Obstáculo (O): Me desbordo cuando se insultan, en parte por experiencias del pasado donde ese trato era habitual.
- Plan (P): Si empiezan a discutir, voy a tomar distancia unos minutos, respirar profundo y recordar que están aprendiendo. Después, volveré a intervenir con calma para ayudarlos a resolver el conflicto.
Este tipo de trucos mentales permite anticiparse a las reacciones impulsivas y enfrentar los desafíos cotidianos con más control y claridad. Menos improvisación, más conciencia y decisiones mejor pensadas.
Para qué sirve el método WOOP
Distintos estudios científicos vienen mostrando que aplicar el método WOOP genera resultados positivos a largo plazo. Investigaciones encabezadas por el psicólogo Ethan Kross y otros expertos del área señalan que esta técnica contribuye a mejorar el rendimiento académico, promueve hábitos más saludables y refuerza el bienestar emocional en quienes la incorporan a su rutina.
Además, los trabajos destacan que WOOP resulta una herramienta eficaz para manejar emociones difíciles, como la ansiedad y la depresión, ya que brinda un marco claro para enfrentar problemas de forma consciente, ordenada y con mayor control. En vez de reaccionar por impulso, propone pensar, anticiparse y actuar con foco.
