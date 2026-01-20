Descubrí Uruguay: el destino escondido ideal para ir en el verano y disfrutar de la tranquilidad
A 200 kilómetros de Montevideo, este sitio charrúa es perfecto para sumergirse en sus actividades al aire libre. Los detalles en la nota.
Sudamérica se caracteriza por su riqueza natural y cultural, ofreciendo diversos puntos turísticos para todos los gustos. Desde playas de aguas cristalinas hasta imponentes cordilleras, cada país es valorado por combinar naturaleza y tranquilidad de manera única.
Destinos como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se imponen por sobre el resto por sobre el resto por su variedad de paisajes: mientras algunos llaman la atención por sus extensas costas, otros sorprenden con sierras y valles. En este último grupo, Oceanía del Polonio se perfila como un refugio ideal para quienes desean descansar durante las vacaciones lejos del ritmo frenético de la rutina diaria.
Qué se puede hacer en Oceanía del Polonio
En este rincón uruguayo se puede disfrutar de largas playas donde la calma predomina y atrapa a los turistas. Sin embargo, son muchos los que eligen recorrer los senderos naturales para no solo avistar aves locales, sino que también buscan contemplar paisajes únicos mientras el ruido del mar regala una experiencia cautivante.
Para quienes buscan aventura, las caminatas por las dunas o los paseos a caballo son algunas de las actividades más elegidas. Además, los visitantes pueden saborear la gastronomía regional, elaborada con ingredientes frescos y recetas tradicionales que capturan la identidad del lugar.
Dónde queda Oceanía del Polonio
Este lugar está ubicado en el departamento de Rocha, exactamente en el kilómetro 256 de la Ruta Nº10. Se encuentra a unos 200 kilómetros de Montevideo y a 500 kilómetros de Buenos Aires, lo que lo hace accesible desde cualquier rincón de Sudamérica.
Cómo llegar a Oceanía del Polonio
Si se viaja desde Argentina, lo ideal es llegar primero a Montevideo y desde allí continuar por carretera hacia el este, recorriendo unos 200 kilómetros hasta el departamento de Rocha. El trayecto, de aproximadamente tres horas, atraviesa campos, bosques y áreas rurales, ofreciendo postales cautivadores.
