Descubrí Uruguay: el destino escondido ideal para ir en el verano y disfrutar de la tranquilidad

Destinos como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se imponen por sobre el resto por sobre el resto por su variedad de paisajes: mientras algunos llaman la atención por sus extensas costas, otros sorprenden con sierras y valles. En este último grupo, Oceanía del Polonio se perfila como un refugio ideal para quienes desean descansar durante las vacaciones lejos del ritmo frenético de la rutina diaria.