El truco casero ideal de cejas para parecer más joven
Una especialista comparte truco casero para realzar la mirada y lograr cejas naturales, prolijas y en armonía con el rostro, sin excesos ni retoques forzados.
Un truco casero aplicado correctamente en las cejas puede generar un efecto rejuvenecedor inmediato y transformar la mirada sin recurrir a procedimientos estéticos. Cuando están bien definidas, las cejas naturales equilibran el rostro, levantan las facciones y mejoran la expresión con pocos pasos de maquillaje simple.
Cuidar la piel, respetar la forma de las cejas y elegir el color adecuado es tan importante como usar una buena base. El maquillaje del rostro cobra sentido cuando el marco facial está prolijo, con una correcta depilación, buena textura y productos acordes al tono natural. Estos consejos prácticos ayudan a lograr un look fresco, armónico y fácil de sostener todos los días.
El truco de cejas para parecer más joven
El truco en las cejas para lograr un efecto rejuvenecedor pasa por algo simple pero clave: definición y volumen bien trabajados. La maquilladora Susana Marín lo explica sin vueltas al señalar que unas cejas prolijas y definidas elevan visualmente el rostro y refrescan la mirada. La idea no es exagerar ni cambiar la expresión, sino potenciar lo natural con técnica y precisión.
Todo arranca con una depilación cuidada, fundamental para darle estructura al rostro. Cuando no hay experiencia, lo más recomendable es pasar por un salón y dejar que un profesional marque la forma ideal de las cejas y ayude a corregir pequeñas asimetrías. Después, el mantenimiento se puede hacer en casa con pinza, cera o hilo, según el tipo de vello y la comodidad de cada persona.
A la hora del maquillaje de cejas, el color cumple un rol decisivo. Se aconseja usar un tono similar o apenas más oscuro que el pelo natural, evitando colores demasiado intensos que endurecen las facciones. Los lápices finos y los geles con color permiten rellenar de manera pareja y sutil, logrando un acabado prolijo y realista. En cabellos claros, un tono apenas más marcado suma presencia sin perder naturalidad.
Para corregir y definir la línea, conviene prestar atención a tres zonas clave: inicio, arco y cola. El comienzo se alinea con el puente de la nariz, el arco acompaña el centro del ojo y la cola se dirige hacia el extremo externo. Trabajar cada sector con trazos suaves y difuminar con un spoolie ayuda a conseguir unas cejas naturales, equilibradas y con efecto lifting inmediato.
