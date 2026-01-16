El truco casero ideal de cejas para parecer más joven

Todo arranca con una depilación cuidada, fundamental para darle estructura al rostro. Cuando no hay experiencia, lo más recomendable es pasar por un salón y dejar que un profesional marque la forma ideal de las cejas y ayude a corregir pequeñas asimetrías. Después, el mantenimiento se puede hacer en casa con pinza, cera o hilo, según el tipo de vello y la comodidad de cada persona.