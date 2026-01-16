MinutoUno

El truco casero ideal de cejas para parecer más joven

Lifestyle

Una especialista comparte truco casero para realzar la mirada y lograr cejas naturales, prolijas y en armonía con el rostro, sin excesos ni retoques forzados.

El truco casero ideal de cejas para parecer más joven

El truco casero ideal de cejas para parecer más joven

Un truco casero aplicado correctamente en las cejas puede generar un efecto rejuvenecedor inmediato y transformar la mirada sin recurrir a procedimientos estéticos. Cuando están bien definidas, las cejas naturales equilibran el rostro, levantan las facciones y mejoran la expresión con pocos pasos de maquillaje simple.

Cuidar la piel, respetar la forma de las cejas y elegir el color adecuado es tan importante como usar una buena base. El maquillaje del rostro cobra sentido cuando el marco facial está prolijo, con una correcta depilación, buena textura y productos acordes al tono natural. Estos consejos prácticos ayudan a lograr un look fresco, armónico y fácil de sostener todos los días.

El truco de cejas para parecer más joven

El truco en las cejas para lograr un efecto rejuvenecedor pasa por algo simple pero clave: definición y volumen bien trabajados. La maquilladora Susana Marín lo explica sin vueltas al señalar que unas cejas prolijas y definidas elevan visualmente el rostro y refrescan la mirada. La idea no es exagerar ni cambiar la expresión, sino potenciar lo natural con técnica y precisión.

Todo arranca con una depilación cuidada, fundamental para darle estructura al rostro. Cuando no hay experiencia, lo más recomendable es pasar por un salón y dejar que un profesional marque la forma ideal de las cejas y ayude a corregir pequeñas asimetrías. Después, el mantenimiento se puede hacer en casa con pinza, cera o hilo, según el tipo de vello y la comodidad de cada persona.

Test viral cejas.png

A la hora del maquillaje de cejas, el color cumple un rol decisivo. Se aconseja usar un tono similar o apenas más oscuro que el pelo natural, evitando colores demasiado intensos que endurecen las facciones. Los lápices finos y los geles con color permiten rellenar de manera pareja y sutil, logrando un acabado prolijo y realista. En cabellos claros, un tono apenas más marcado suma presencia sin perder naturalidad.

Para corregir y definir la línea, conviene prestar atención a tres zonas clave: inicio, arco y cola. El comienzo se alinea con el puente de la nariz, el arco acompaña el centro del ojo y la cola se dirige hacia el extremo externo. Trabajar cada sector con trazos suaves y difuminar con un spoolie ayuda a conseguir unas cejas naturales, equilibradas y con efecto lifting inmediato.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas