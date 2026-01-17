El truco casero para que el agua hierva más rápido al cocinar
Con un pequeño truco casero y un ajuste sencillo, el agua hierve más rápido y el caldo se transforma en el aliado perfecto para sopas, guisos y más.
Los chefs saben que un truco casero simple puede hacer que el agua hierva más rápido: controlar la tapa y la temperatura. Este gesto práctico reduce los tiempos de cocción y evita que el contenido se enfríe, algo clave cuando la cocina va a toda velocidad.
La explicación es física y química: tapar la olla concentra el calor y acelera la ebullición, mientras que agregar una pizca de sal al inicio ayuda a que el agua alcance el hervor antes. Con estos ajustes se gana tiempo, se ahorra energía y se aprovecha mejor el caldo, ideal para sopas, guisos y otras preparaciones.
Cómo hacer para que el agua hierva más rápido
Hacer que el agua hierva más rápido no es magia: los chefs y cocineros profesionales aplican trucos simples que se pueden replicar en casa. Mantener la tapa puesta, usar la potencia máxima al inicio y añadir una pizca de sal son gestos que acortan los tiempos de cocción, ahorran energía y facilitan la cocina diaria.
Además, el agua de cocción que queda después de hervir verduras, pasta o arroz se puede aprovechar para sopas, guisos, arroces y hasta en tareas domésticas.
Implementar estos hábitos te permite cocinar más rápido, conservar nutrientes y darle más sabor a tus preparaciones, mientras optimizás cada minuto en la cocina. Acá te contamos el paso a paso para hervir agua más rápido y aprovecharla:
- Elegí la olla correcta: lo ideal es usar una olla ancha que permita que el calor se distribuya de manera uniforme.
- Tapá la olla: mantener la tapa puesta concentra el calor y acelera la ebullición.
- Subí la potencia al máximo al inicio: esto ayuda a que el agua llegue al hervor más rápido.
- Añadí una pizca de sal (opcional): modifica ligeramente el punto de ebullición y acelera el proceso.
- Monitoreá el hervor: una vez que hierve, podés bajar la potencia según la receta para cocinar sin desperdiciar energía.
- Guardá el agua de cocción: no la tires; tiene sabor y nutrientes que podés usar en sopas, guisos, risottos o para ligar salsas.
- Usos alternativos: fría y sin sal, sirve para regar plantas, remojar legumbres o limpiar ollas con grasa.
- Precauciones: dejá que el agua se enfríe antes de usarla en plantas, filtrala si tiene restos y no la guardes mucho tiempo sin refrigerar. Para cocinar nuevamente, calentala bien y ajustá la sal al gusto.
Con estos pasos, hervir agua será más rápido, eficiente y útil, convirtiendo un gesto cotidiano en un verdadero truco casero que mejora tus recetas y optimiza tu cocina.
