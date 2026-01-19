El procedimiento para desempañar los vidrios del auto sin usar el aire acondicionado

Con temperaturas bien bajas, un truco casero para desempañar los vidrios del auto puede salvarte cuando salís apurado y el frío no da tregua. Usar el aire acondicionado en esas condiciones no solo dispara el consumo de energía, sobre todo si el vehículo pasó horas a la intemperie, sino que además puede generar desgaste en el sistema con el uso repetido.