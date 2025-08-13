Paraíso escondido: el pueblo de Brasil que tiene una playa de otro mundo

Explorar estas dunas no es sencillo debido a los desplazamientos causados por el viento, por eso se aconseja hacerlo acompañado de guías locales que conocen el terreno y permiten vivir una experiencia segura y enriquecedora.

Cómo llegar a Lençóis Maranhenses

La mejor opción para llegar a Lençóis Maranhenses es partiendo desde Barreirinhas.

La puerta de entrada más común para visitar Lençóis Maranhenses es la localidad de Barreirinhas. Desde este punto, es necesario hacer un recorrido de una hora navegando por el río Preguiça para llegar el parque.

Otra alternativa para acceder al área natural es a través del pequeño pueblo de Atins, que es elegido por quienes buscan una ruta más directa hacia el corazón del parque.