Paraíso escondido: el pueblo de Brasil que tiene una playa de otro mundo
Perfecto para recorrer sus extensas dunas y lagunas, este destino ofrece una conexión única con la naturaleza. Los detalles en la nota.
Si bien se pueden encontrar y conocer diferentes destinos fascinantes que invitan a viajar en cualquier época del año, países como Estados Unidos, Suiza, Italia, Australia o Brasil cautivan con sus paisajes, tradiciones y sabores, ofreciendo experiencias únicas que marcan a fuego a cada turista.
Entre los tesoros menos conocidos se encuentra Lençóis Maranhenses, en Brasil, un paraíso natural que sorprende por sus imponentes dunas y lagunas, perfectas para entrar en contacto directo con la naturaleza. Este lugar es ideal para recargar energías y disfrutar de unas vacaciones inolvidables.
Qué se puede hacer en Lençóis Maranhenses
En Lençóis Maranhenses, las propuestas se adaptan a según los gustos de cada visitantes. Quienes buscan una visita panorámica y paisajes atrapantes pueden embarcarse en excursiones que permiten recorrer el parque y admirar de cerca sus dunas y lagunas cristalinas.
Para los que prefieren una experiencia más inmersiva, la mejor opción es sumergirse en áreas menos concurridas, donde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza son protagonistas. Estos recorridos suelen ser más largos, pero disponen de cabañas para alojarse y descansar.
Dónde queda Lençóis Maranhenses
Este maravilloso destino está situado en la región noreste de Brasil, dentro del estado de Maranhão, muy cerca de la ciudad de São Luís. Esta área costera destaca por la combinación de dunas de arena blanca y lagunas formadas por las aguas de la temporada de lluvias, dando lugar a un paisaje único en el mundo.
Explorar estas dunas no es sencillo debido a los desplazamientos causados por el viento, por eso se aconseja hacerlo acompañado de guías locales que conocen el terreno y permiten vivir una experiencia segura y enriquecedora.
Cómo llegar a Lençóis Maranhenses
La puerta de entrada más común para visitar Lençóis Maranhenses es la localidad de Barreirinhas. Desde este punto, es necesario hacer un recorrido de una hora navegando por el río Preguiça para llegar el parque.
Otra alternativa para acceder al área natural es a través del pequeño pueblo de Atins, que es elegido por quienes buscan una ruta más directa hacia el corazón del parque.
