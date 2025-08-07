Vacaciones en Mar del Plata: cuánto va a costar alquilar una casa para el verano 2026 en la Ciudad Feliz

image

En una zona más exclusiva, como la de la calle Güemes, se puede conseguir un departamento con balcón a la calle para 4 personas por 92.500 pesos. En tanto, casas en Punta Mogotes o el Bosque Peralta Ramos para pasar fin de año y estar unos días en enero tienen un rango de valores que se ubica entre los $80.000 y $200.000.

Otra página local -Argentina- para alquilar en pesos, es la de Alohar, tiene precios para parar en el centro de Mar del Plata por 64 mil pesos el día para cuatro personas y otras para más personas puede llegar a salir alrededor de $300.000 por noche.

guemes mar del plata

Saliendo de las páginas locales, en Airbnb, en este caso pagando en dólares, ir a Mar del Plata a pasar fin de año y quedarse dos semanas en el Bosque Peralta Ramos tiene un valor que se ubica entre los 90 y los 150 dólares por día, dependiendo cantidad de personas, si van con mascotas y cantidad de noches.

image

Pero Mar del Plata tiene precios para todos los bolsillos, porque se pueden conseguir departamentos para 4-5 personas en la zona del centro con precios que se pueden ubicar entre los 30 y 45 dólares la noche.

image

Inmobiliarias y hoteles: definen precios

La mayoría de las inmobiliarias que ofrecen casas y departamentos para el verano todavía no tienen precios definidos para la temporada de verano, más allá de que algunas están ofreciendo.

hotel del casino mar del plata

En cuanto a los hoteles, son pocos los que están vendiendo ya para enero pero los que venden tienen valores que oscilan entre los 150 mil y $200.000 por día para 4 personas, todos entre 2 y 3 estrellas.

Un hotel 5 estrellas, como el Sheraton Mar del Plata, para 4 personas, cuesta 838.000 pesos por noche.

Mar del Plata: cuánto costará una carpa por día

balneario mar del plata Verano Mar del Plata

Con el receso invernal en marcha y muchos argentinos empezando a planificar sus vacaciones de verano, ya se conocieron los precios oficiales para alquilar carpas en B12, uno de los balnearios más conocidos de Mar del Plata.

Según informó su concesionario y publica el sitio 0223, el valor por día será de $80.000, una tarifa que no cambiará durante toda la temporada, independientemente de la inflación o el contexto económico.

balneario 12 mar del plata Día de playa en Mar del Plata.

“El valor de la carpa para seis personas sigue siendo más barato que comer en un local de comida rápida. Es decir, por persona, pasar 10 u 12 horas en B12 es más barato que un combo de hamburguesa”, explicó el empresario Augusto Digiovanni, dueño del balneario.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Balneario 12 ya tiene un 65 por ciento de reservas, con mucha gente pagando en cuatro cuotas sin interés la carpa, comenzando a pagar en agosto.

Tarifas para el verano 2025/26 en el B12

Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:

Enero:

Carpa diario : $80.000

: $80.000 Mes entero : $2.000.000

: $2.000.000 Primera quincena : $1.100.000

: $1.100.000 Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000

(la más demandada): $1.200.000 10 días : $800.000

: $800.000 Semana : $560.000

: $560.000 Estacionamiento: $15.000

Febrero: