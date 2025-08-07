Vacaciones en Mar del Plata: cuánto va a costar alquilar una casa para el verano 2026 en la Ciudad Feliz
Recién terminaron las vacaciones de invierno pero ya son muchos los que están pensando en el verano: subas irregulares en Mar del Plata.
Luego del fracaso a nivel turismo en las vacaciones de invierno en casi toda la Argentina, salvo las excepciones de Cataratas del Iguazú y las zonas serranas de la provincia de Buenos Aires, la apuesta del sector está enfocada en el verano 2026, sobre todo en ciudades como Mar del Plata, que sería una catástrofe económica para la industria sin chimenea.
El año 2025 ya arrancó su recta final y son muchos los argentinos que están planificando sus vacaciones de verano y una de las ciudades más elegidas es Mar del Plata, que ya tiene precios para el alquiler de casas y también definió los valores para alquilar carpas en balnearios.
Cuánto costará alquilar una casa en Mar del Plata
Mar del Plata es una ciudad para todos los bolsillos, porque tiene precios accesibles y otros que son solo para unos pocos, pero el abanico de valores es muy grande y este verano no será la excepción.
Si bien muchos dueños todavía están esperando para definir los precios, ya son los muchos los que definieron según se puede comprobar a través de varias páginas.
Por ejemplo, en la página parairnos.com, que no cobra comisiones y contacta en forma directa con los dueños, un departamento para 5 personas, con todas las comodidades para pasar fin de año y quedarse unos días en enero tiene un valor de 85 mil pesos por día.
En una zona más exclusiva, como la de la calle Güemes, se puede conseguir un departamento con balcón a la calle para 4 personas por 92.500 pesos. En tanto, casas en Punta Mogotes o el Bosque Peralta Ramos para pasar fin de año y estar unos días en enero tienen un rango de valores que se ubica entre los $80.000 y $200.000.
Otra página local -Argentina- para alquilar en pesos, es la de Alohar, tiene precios para parar en el centro de Mar del Plata por 64 mil pesos el día para cuatro personas y otras para más personas puede llegar a salir alrededor de $300.000 por noche.
Saliendo de las páginas locales, en Airbnb, en este caso pagando en dólares, ir a Mar del Plata a pasar fin de año y quedarse dos semanas en el Bosque Peralta Ramos tiene un valor que se ubica entre los 90 y los 150 dólares por día, dependiendo cantidad de personas, si van con mascotas y cantidad de noches.
Pero Mar del Plata tiene precios para todos los bolsillos, porque se pueden conseguir departamentos para 4-5 personas en la zona del centro con precios que se pueden ubicar entre los 30 y 45 dólares la noche.
Inmobiliarias y hoteles: definen precios
La mayoría de las inmobiliarias que ofrecen casas y departamentos para el verano todavía no tienen precios definidos para la temporada de verano, más allá de que algunas están ofreciendo.
En cuanto a los hoteles, son pocos los que están vendiendo ya para enero pero los que venden tienen valores que oscilan entre los 150 mil y $200.000 por día para 4 personas, todos entre 2 y 3 estrellas.
Un hotel 5 estrellas, como el Sheraton Mar del Plata, para 4 personas, cuesta 838.000 pesos por noche.
Mar del Plata: cuánto costará una carpa por día
Con el receso invernal en marcha y muchos argentinos empezando a planificar sus vacaciones de verano, ya se conocieron los precios oficiales para alquilar carpas en B12, uno de los balnearios más conocidos de Mar del Plata.
Según informó su concesionario y publica el sitio 0223, el valor por día será de $80.000, una tarifa que no cambiará durante toda la temporada, independientemente de la inflación o el contexto económico.
“El valor de la carpa para seis personas sigue siendo más barato que comer en un local de comida rápida. Es decir, por persona, pasar 10 u 12 horas en B12 es más barato que un combo de hamburguesa”, explicó el empresario Augusto Digiovanni, dueño del balneario.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el Balneario 12 ya tiene un 65 por ciento de reservas, con mucha gente pagando en cuatro cuotas sin interés la carpa, comenzando a pagar en agosto.
Tarifas para el verano 2025/26 en el B12
Los precios ya están definidos y varían según la cantidad de días contratados y el mes elegido:
Enero:
- Carpa diario: $80.000
- Mes entero: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Febrero:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
