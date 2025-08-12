Brasil oculto: el pueblo cervecero que te hará sentir en Alemania

Dónde queda Blumenau

Este ciudad está situada en el Valle de Itajaí, en el estado de Santa Catarina. A 130 kilómetros de Florianópolis, este sitio fue fundado en 1850 por inmigrantes alemanes liderados por el doctor Blumenau y destaca por su entorno natural de colinas verdes y el río Itajaí-Açu, perfectos para descansar en medio de la naturaleza.

Cómo llegar a Blumenau

Para llegar a Blumenau, la mejor opción es volar a Florianópolis o Navegantes y luego viajar por tierra, ya sea en auto o autobús. Navegantes está más cerca, a unos 60 kilómetros, mientras que Florianópolis queda a 130. Ambas ciudades tienen conexión con diferentes aeropuertos de Brasil, motivo que facilita el arribo a Blumenau.