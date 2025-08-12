Brasil oculto: el pueblo cervecero que te hará sentir en Alemania
Situado en el estado de Santa Catarina, este bello paraíso cervecero se encuentra a pocos kilómetros de Florianópolis. Los detalles en la nota.
Brasil es uno de los países más imponentes y fascinantes del mundo. Su amplio abanico de destinos turísticos, que se fusionan a la perfección con playas paradisiacas y una extensa vegetación, hacen de cada rincón un lugar perfecto para vacacionar acompañado por la familia o amigos.
Pero este país también ofrece diferentes carnavales y festividades que cautivan la atención de millones de individuos. Uno de los eventos más importantes es la Fiesta de la Cerveza, que se realiza en Blumenau, ciudad ubicada en el estado de Santa Catarina y a 130 kilómetros de Florianópolis.
Qué se puede hacer en Blumenau
Blumenau es un destino perfecto para toda la familia, donde el turista puede disfrutar de su rica cultura y tradiciones. Una de las atracciones más importantes son sus cervecerías locales, perfectas para conocer y degustar sus variedades artesanales.
El centro histórico sorprende con sus calles adoquinadas y arquitectura alemana, destacando la Municipalidad y la catedral. El Puente de Hierro es ideal para disfrutar de vistas panorámicas del río.
Además, los museos locales muestran la vida y costumbres de los primeros colonos, con detalles únicos que cuentan la historia de la ciudad. Sin embargo, uno de los eventos más importantes de este sitio se realiza en octubre, cuando se celebra, la Oktoberfest.
Dónde queda Blumenau
Este ciudad está situada en el Valle de Itajaí, en el estado de Santa Catarina. A 130 kilómetros de Florianópolis, este sitio fue fundado en 1850 por inmigrantes alemanes liderados por el doctor Blumenau y destaca por su entorno natural de colinas verdes y el río Itajaí-Açu, perfectos para descansar en medio de la naturaleza.
Cómo llegar a Blumenau
Para llegar a Blumenau, la mejor opción es volar a Florianópolis o Navegantes y luego viajar por tierra, ya sea en auto o autobús. Navegantes está más cerca, a unos 60 kilómetros, mientras que Florianópolis queda a 130. Ambas ciudades tienen conexión con diferentes aeropuertos de Brasil, motivo que facilita el arribo a Blumenau.
