Paso a paso: cómo comprar electrodomésticos más baratos en Tierra del Fuego

Las empresas deberán registrar en tiempo real la operación ante ARCA, quien valida los datos antes del envío.

En algunos casos, los productos no cuentan aún con disponibilidad inmediata. No obstante, se espera que a medida que se amplíe la producción se incremente el stock y las empresas incorporen estos bienes en sus canales de venta directa.

Características y requisitos del "puerta a puerta" desde el Tierra del Fuego

Está limitado al uso personal, por lo que está prohibida su reventa o comercialización.

Hasta 3 unidades del mismo producto por año y por persona

Máximo de US$ 3.000 por envío (sin límite de peso)

Las operaciones deben ser de consumidor final, sin fines comerciales

Cuáles son los beneficios impositivos

Todos los productos incluidos están exentos de IVA, impuestos internos y otros tributos nacionales, gracias al régimen especial de Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640. El precio publicado ya refleja este beneficio.

Para, consultar más información ARCA habilitó el micrositio oficial "Pequeño Envío AAE" donde se podrá:

Ver el cronograma de implementación

Consultar empresas habilitadas

Acceder a respuestas frecuentes y actualizaciones normativas

En tanto, ARCA y la Dirección General de Aduanas realizarán fiscalizaciones digitales posteriores para asegurar que no haya desvío comercial ni evasión. En caso de incumplimiento, podrán aplicar sanciones y exigir tributos omitidos.