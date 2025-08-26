Paso a paso: cómo comprar electrodomésticos más baratos en Tierra del Fuego
Esta nueva medida tiene como objetivo activar las ventas minoristas online en productos electrónicos. Conocé todos los detalles en la nota.
El Gobierno nacional, durante los últimos días, impulsó un nuevo esquema que permite a los ciudadanos de todo el país acceder a productos fabricados en Tierra del Fuego a un precio más accesible. Lo cierto es que esta iniciativa elimina el IVA y cuenta con un amplio abanico de artículos, entre los que se destacan como celulares, televisores, aires acondicionados y otros electrodomésticos.
Esta resolución fue oficializada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y permite a los consumidores realizar sus compras de forma online. Esta medida no solo busca reactivar la industria del territorio ubicado en el sur, sino que también intenta que más personas puedan acceder a productos tecnológicos a un precio accesible y desde la comodidad de su hogar.
Qué se puede comprar
El régimen contempla productos fabricados en Tierra del Fuego como:
- Notebooks y celulares
- Televisores y monitores
- Aires acondicionados
- Hornos microondas y pequeños electrodomésticos
- Consolas de videojuegos, parlantes, cámaras digitales, y más
Cómo hacer la compra online
- Ingresá al sitio web del fabricante: cada empresa fueguina habilitada tendrá su propio portal de ventas.
- Elegí el producto que querés comprar.
- Verificá que esté dentro del tope anual: se pueden adquirir hasta 3 unidades por tipo de producto al año.
- Completá la compra online: sin intermediarios y con precios finales sin IVA ni impuestos internos.
- Recibí el pedido en tu domicilio, sin trámites aduaneros extra ni costos ocultos.
Las empresas deberán registrar en tiempo real la operación ante ARCA, quien valida los datos antes del envío.
En algunos casos, los productos no cuentan aún con disponibilidad inmediata. No obstante, se espera que a medida que se amplíe la producción se incremente el stock y las empresas incorporen estos bienes en sus canales de venta directa.
Características y requisitos del "puerta a puerta" desde el Tierra del Fuego
- Está limitado al uso personal, por lo que está prohibida su reventa o comercialización.
- Hasta 3 unidades del mismo producto por año y por persona
- Máximo de US$ 3.000 por envío (sin límite de peso)
- Las operaciones deben ser de consumidor final, sin fines comerciales
Cuáles son los beneficios impositivos
Todos los productos incluidos están exentos de IVA, impuestos internos y otros tributos nacionales, gracias al régimen especial de Tierra del Fuego bajo la Ley 19.640. El precio publicado ya refleja este beneficio.
Para, consultar más información ARCA habilitó el micrositio oficial "Pequeño Envío AAE" donde se podrá:
- Ver el cronograma de implementación
- Consultar empresas habilitadas
- Acceder a respuestas frecuentes y actualizaciones normativas
En tanto, ARCA y la Dirección General de Aduanas realizarán fiscalizaciones digitales posteriores para asegurar que no haya desvío comercial ni evasión. En caso de incumplimiento, podrán aplicar sanciones y exigir tributos omitidos.
