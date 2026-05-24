Los supermercados con promociones para este lunes: cómo aprovecharlas
Los beneficios son claves para aprovechar de cara a la renovación de las alacenas gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Arrancó mayo y los supermercados Carrefour, Día y Coto pusieron en marcha sus nuevas promociones, con descuentos en el inicio de la semana para aliviar el gasto.
La jugada de Coto: 40% para cuentas sueldo y beneficios generales
El descuento de Coto para este lunes consiste en un 30% pagando con Banco Credicoop y un 40% para quienes tengan cuenta sueldo en ese banco. También hay otras opciones.
- Exclusivo Cuentas Sueldo: Los clientes que cobren sus haberes en el Banco Credicoop tienen un 40% de ahorro abonando con tarjetas Cabal (débito o crédito). El tope de reintegro es de $20.000 por usuario.
- Cartera General: Para el resto de los clientes del Banco Credicoop, el descuento es del 30% con débito y crédito Cabal, con un tope de devolución de $15.000.
- Banco Ciudad: Ofrece un 25% de descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal, con un reembolso máximo de $10.000 semanal por cliente.
- Planes de financiación: Para las compras del día, se puede pagar en 3 cuotas sin interés con Naranja X y también con Mercado Pago (en este último caso para tiques a partir de los $50.000).
Ofertas del lunes en las sucursales de Dia
- Cuenta DNI: Disponés de un 10% de descuento sin tope ni compra mínima pagando con la app del Banco Provincia, sumando un 5% extra para jubilados.
- Banco Columbia: Se aplica un 20% de ahorro directo con un tope mensual fijado en los $10.000.
- Cuotas sin tarjeta: Podés financiar tu compra en 3 cuotas sin interés con Naranja X o mediante Mercado Pago en tiques que superen los $50.000.
Compras online en Carrefour con Mercado Pago
El canal digital presenta una bonificación especial para transacciones de consumo familiar durante el día de hoy:
- Reintegro en la web: Hay un 20% de descuento exclusivo en compras online (carrefour.com.ar y aplicación móvil) abonando con dinero en cuenta de Mercado Pago. El tope es de $15.000 por usuario.
- Financiación extendida: El supermercado permite estirar los pagos en hasta 6 cuotas sin interés con Mercado Pago y 4 cuotas sin interés con Naranja X.
- Beneficios extra: La promo del 20% convive con el 15% para socios de Club La Nación y el 10% para beneficiarios de ANSES.
- Rubros exceptuados: Es importante tener en cuenta que de esta promoción de Carrefour quedan excluidos electrodomésticos, tecnología, carnicería, frutas y verduras.
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