Quebró la fábrica que producía los equipos de aire acondicionado marca Electra y Fedders
La crisis económica y la falta de consumo terminaron con la producción en la planta de Tierra del Fuego, y ahora hay 140 personas que quedaron sin empleo.
La industria nacional sigue en un escenario dramático debido a la crisis económica que arrasó con el consumo y dejó cientos de fábricas sin ventas. El caso más reciente se registró con la quiebra de Aires del Sur, la planta de Tierra del Fuego donde se ensamblaban los equipos de aire acondicionado para las marcas Fedder y Electra.
Aires del Sur, o ADS, había comenzado su proceso de quiebra el febrero de 2026 tras dos años de crisis "estructural", según describieron en su momento desde la compañía que preside Roberto Ángel Ceretti, quien asumió en noviembre de 2025 la titularidad del Directorio.
Como parte de esa movida se produjeron en ese tiempo las desvinculaciones de 140 trabajadores, que a su vez mantenían reclamos laborales con la representación de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Antes de quebrar los dueños de ADS encararon una negociación con la firma china Chigo Group para la venta total o parcial de la empresa, con una inyección de capital de US$5 millones para capital de trabajo y la importación de 7.000 a 14.000 kits para la producción de equipos.
La negociación no prosperó, y fuentes consultadas por el sitio Infobae señalaron a los anteriores dueños de ADS, Juan Pablo y Juan Ignacio Guaita, como artífices de una maniobra para quebar la compañía.
"Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos", señalaron las fuentes.
A los pocos meses ADS se presentó ante la Justicia comercial de Tierra del Fuego para exponer la situacion de "estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible" de la empresa.
El caso quedó en manos del juez Horacio Boccardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de Tierra del Fuego, con Secretaría cargo de la Vanesa Yanina Begg.
Desde el Directorio de ADS informaron a la Justicia comercial que "el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos", y expusieron el modelo de autofinanciación basado en preventa y descuento de cheques que se volvió insostenible.
Por eso, ADS puso a disposición de la justicia sus activos, incluida la planta de Río Grande, que está tasada en más de US$15 millones por el Banco Nación, y un lote de 4.000 kits importados para la fabricación de equipos de aire acondicionado que tienen un valor potencial de US$2 millones una vez terminadas las unidades.
Así, este martes salió publicado en el Boletín Oficial el edicto en el que consta la quiebra y que el contador Roberto Pugnaloni quedó como síndico "a cargo de las verificaciones de créditos" de la empresa.
Los acreedores tendrán hasta el 5 de agosto de 2025 para presentar "sus pedidos de verificación y los títulos pertinentes", para poder cobrar algo.
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