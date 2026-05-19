Quebró la fábrica que producía los equipos de aire acondicionado marca Electra y Fedders

"Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos", señalaron las fuentes.

fabrica aire acondicionado

A los pocos meses ADS se presentó ante la Justicia comercial de Tierra del Fuego para exponer la situacion de "estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible" de la empresa.

El caso quedó en manos del juez Horacio Boccardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº1 de Tierra del Fuego, con Secretaría cargo de la Vanesa Yanina Begg.

Desde el Directorio de ADS informaron a la Justicia comercial que "el costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos", y expusieron el modelo de autofinanciación basado en preventa y descuento de cheques que se volvió insostenible.

Por eso, ADS puso a disposición de la justicia sus activos, incluida la planta de Río Grande, que está tasada en más de US$15 millones por el Banco Nación, y un lote de 4.000 kits importados para la fabricación de equipos de aire acondicionado que tienen un valor potencial de US$2 millones una vez terminadas las unidades.

Así, este martes salió publicado en el Boletín Oficial el edicto en el que consta la quiebra y que el contador Roberto Pugnaloni quedó como síndico "a cargo de las verificaciones de créditos" de la empresa.

Los acreedores tendrán hasta el 5 de agosto de 2025 para presentar "sus pedidos de verificación y los títulos pertinentes", para poder cobrar algo.